Kozlovičeva je pred današnjo sejo odbora DZ za pravosodje ponovila, da je ministrstvo za pravosodje prejelo pismo Poljske. »V njem nas ne pozivajo k odstopu od istanbulske konvencije, ampak k oblikovanju nove iniciative za drugačno ureditev vprašanj družine, otrok in nasilja,« je dejala.

Odgovorili so, da ne vidijo potrebe po preoblikovanju, ker da že istanbulska konvencija naslavlja te vsebine in so te popolnoma primerne oz. tista prava pot, ki bo zagotovila zaščito teh skupin, je poudarila in v odgovoru na novinarsko vprašanje dodala, da sicer ne gre za stališče vlade.

Kot so že v sredo sporočili s pravosodnega ministrstva, so pismo poljskega ministrstva posredovali tudi ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj gre za področje, ki vsebinsko sodi tudi v pristojnost tega ministrstva.

Pristojni minister Janez Cigler Kralj je danes v izjavi za medije pred sejo vlade dejal, da glede tega zaenkrat ostajajo pri stališču pravosodne ministrice. Kot je izpostavil, konvencija namreč kot zelo pomembno področje naslavlja preprečevanje nasilja nad ženskami, »kar je tudi za nas izjemno pomembno področje«.

»Seveda pa lahko vsebuje tudi kakšne stvari, ki komu niso toliko všeč,« je še dejal glede konvencije in dodal, da bodo pozorni tudi na vidike, ki bi utegnili biti zanje problematični.

Da Slovenija ne bo odstopila od istanbulske konvencije, je danes dejal tudi govorec zunanjega ministrstva Aleksander Geržina. »Slovenija je podpisnica istanbulske konvencije, jo izvaja in zasleduje njen ključni namen - preprečevanje nasilja v družini,« je dejal in v odgovoru na novinarsko vprašanje dodal, da takšnih pisem ne dobivajo pogosto.

Ministrstvo za pravosodje je namreč prejšnji teden prejelo dopis Poljske s pobudo za pripravo nove konvencije o družinskih zadevah, zaščiti otrok in boj proti nasilju v družini, kar ureja že istanbulska konvencija. V odgovoru poljskemu ministrstvu so poudarili, da ne vidijo razlogov za spremembo te ureditve.