Gospod Mastnak je zapisal, da Združeno kraljestvo razpihuje mednarodne napetosti in stopnjuje mednarodno krizo. To je daleč od resnice. Trdno smo prepričani, da je Rusija tista, ki je izvedla brezsramen poskus umora civilistov na britanskih tleh, pri čemer je uporabila tako smrtonosen bojni strup, da je njegova uporaba prepovedana. Incident v Salisburyju je del širšega vzorca ruskega nespoštovanja mednarodnega prava.

Trdi tudi, da niso bili predstavljeni nobeni dokazi, da nimamo nobenih dejstev. Dejstvo je, da je bila uporabljena snov identificirana kot ruski vojni strup skupine novičok. Britanske analize trenutno preverjajo neodvisni strokovnjaki OPCW – njihove izsledke bomo v nasprotju z Rusijo spoštovali. Vemo, da ta strup lahko izdelajo le pod okriljem države ter da je bil ustvarjen v Sovjetski zvezi in ga je podedovala Ruska federacija. Vemo tudi, da je danes zgolj Rusija ta, ki državno usmerja atentate in ima izpričan motiv proti Skripalu. Zato ne moremo sklepati drugače, kot da je za napad, ki je tako v nasprotju z mednarodnim pravom in konvencijo o kemičnem orožju, odgovorna ruska država.

Mastnak pravi, da so uradne izjave britanske vlade nekonsistentne. A v resnici je Kremelj tisti, ki je do danes ponudil že 17 različnih pojasnil za poskus umora Sergeja in Julije Skripal. Vemo, da Kremelj za destabilizacijo tistih, ki jih dojema kot sovražnike, neumorno uporablja dezinformacije. V zadnjih 14 dneh je iz Kremlja prihajala običajna poplava izkrivljenih dejstev in laži. Taka kampanja je dejanje države, ki nekaj skriva. Te taktike že poznamo, zato mednarodna skupnost ne sme dopustiti, da ruska fikcija popači znanstvena dejstva.

Nismo edini, ki smo prišli do sklepa, da je za napad odgovorna Rusija. Verjetno ste videli izjavo voditeljev članic Evropske unije, v kateri so v največji možni meri obsodili napad v Salisburyju in podprli oceno vlade Združenega kraljestva, da je zanj zelo verjetno odgovorna Ruska federacija in da ni verjetnega alternativnega pojasnila. Podobno meni tudi ameriška administracija, ki je Rusijo pozvala, da naj nedvoumno pojasni, kako je prišlo do uporabe njihovega bojnega strupa.

Skupaj z našimi mednarodni partnerji bomo še naprej varovali mednarodno vladavino prava in branili našo skupno varnost. Rusija bo morala za to očitno kršitev odgovarjati in naredili bomo vse, da se tak gnusen zločin nikdar več ne ponovi.

Sophie Honey

britanska veleposlanica v Ljubljani