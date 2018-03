***

Morate se sprijazniti z dejstvom, da zato, ker je od zadnje svetovne vojne minilo 70 let, do naslednje ne bo preteklo naslednjih 70 let. (…) Ko se počutite varne, ste dejansko v najbolj nevarnem obdobju.

George Friedman, Is World War III on its way?,

***

Organizacija Bulletin of Atomic Scientists »uro uničenja« postavlja na dve minuti pred dvanajsto, kar se je zgodilo le v najbolj vročih obdobjih hladne vojne.

Delo, 17. 2. 2018

***

Do leta 2024 bo dva odstotka BDP za obrambo namenjalo 15 zaveznic Slovenije v Natu. Tega cilja Slovenija ne bo dosegla. V kontekstu zasedanja Nata v Bruslju je slovenska vlada sporočila, da bomo, po sedanji projekciji gospodarske rasti, leta 2024 dosegli 1,14 odstotka BDP.

Delo, 16. 2. 2018

***

In tukaj se soočimo z velikim problemom neskladnosti med geostrateško realnostjo in pogledi nekaterih, ki pomembno vplivajo na nacionalno varnost Republike Slovenije. Velik problem je, če nekateri ob seznanjanju s težavami Slovenske vojske (SV) zaradi primanjkljaja kadrovskih in finančnih virov izjavijo, da »upajmo, da vojne ne bo«. Velik problem je, če lahko ob neki drugi priložnosti, ko se razpravlja o nezadostnem deležu BDP, ki ga namenjamo za obrambo, in o tem, da to lahko dokončno pokoplje SV, slišimo »pa kaj, v Natu obstajajo tudi države brez vojske«. Velik problem je, če nekateri ob grožnji jedrske kataklizme zgolj stiskajo pesti v upanju, da se to ne bi zares zgodilo. Velik problem je, če nekateri ne razumejo in ne sprejemajo dejstva, da so, na današnji stopnji razvoja zavesti sodobnih družb, respektabilne vojaške zmogljivosti pogosto edini porok miru, varnosti in stabilnosti v mednarodni skupnosti, posebno za majhne države. Velik problem je, če se verjetnost vojaških konfliktov in vojne velikih razsežnosti povečuje, hkrati pa se soočamo s procesom demilitarizacije lastne države.

Tri demilitarizacije v preddržavnem obdobju

Demilitarizacija 1.0. Ob koncu prve svetovne vojne je Država Slovencev, Hrvatov in Srbov na slovenskem ozemlju zaživela brez lastne vojske. Kljub temu so posamezniki, v prvi vrsti general Maister, razumeli, da brez realne vojaške sile ne bo mogoče uveljavljati temeljnih nacionalnih interesov, povezanih z razmejitvijo ozemlja s sosednjimi državami. V takšnih okoliščinah je bila novembra 1918 na slovenskem ozemlju postopno oblikovana prva slovenska vojska, ki je na severni meji uspešno izvajala svoje poslanstvo. Obstajala je do januarja 1919, ko je bila vključena v vojsko Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Slovenski polki so svoja imena obdržali do junija 1919, njihova ukinitev pa pomeni tudi dokončen simbolni konec takratne slovenske vojske in prvo demilitarizacijo slovenskega naroda.

Demilitarizacija 2.0. Druga svetovna vojna je v zavest slovenskega naroda zarezala globoke sledi. Slovensko ozemlje je bilo razkosano med tri okupatorje in še nikoli poprej ni bilo v celoti tako militarizirano. Tudi slovenski narod še nikoli poprej ni bil v tolikšni meri militariziran, saj je bilo ogromno Slovencev vključenih v oboroženi boj v zelo raznolikih vojaških organizacijah, na obeh vojskujočih se straneh – na strani sil osi in na zavezniški strani. Tisti, ki mu uspe ohraniti profesionalno neideološkost, mora priznati, da sta v Sloveniji v času druge svetovne vojne obstajali samo dve pretežno samostojni in s Slovenci popolnjeni vojaški organizaciji – partizanska vojska in del četniških enot do jeseni 1944. Zaradi večplastne in skoraj popolne odvisnosti od italijanskih in nemških okupacijskih oblasti tega statusa ni mogoče priznati vaškim stražam ter domobrancem. Četniške enote so bile maloštevilne, proti koncu vojne so se vse bolj podrejale Nemcem, predvsem pa jih glavni zavezniki sami niso uvrstili v svoj tabor. Kot zgled pozitivne slovenske vojaške tradicije iz obdobja druge svetovne vojne nam ostane samo partizanska vojska, ko in če nam jo uspe razbremeniti očitnih in nedopustnih napak tistih, ki so narodnoosvobodilno gibanje zlorabili za obračunavanje s svojimi političnimi in ideološkimi nasprotniki.

Ob koncu vojne je bila obljuba, ki jo je slovenskim delegatom dal Tito na drugem zasedanju Avnoja, da bo slovenska partizanska vojska ostala slovenska tudi po vojni, žal prelomljena. Z ukazom Vrhovnega štaba Jugoslovanske armade 1. 3. 1945 so bile enote Narodnoosvobodilne vojske Slovenije vključene v Jugoslovansko armado. S tem je bila formalno odpravljena samostojnost slovenske partizanske vojske. Dne 18. 5. 1945 je glavni štab slovenskih partizanskih enot izgubil svojo funkcijo, kar je pomenilo dokončno ukinitev slovenske partizanske vojske in drugo demilitarizacijo slovenskega naroda.

Demilitarizacija 3.0. V obdobju po drugi svetovni vojni smo bili priča podobnim procesom kot po prvi – popolnjevanje enot Jugoslovanske armade je bilo praviloma eksteritorialno, poveljevalni jezik je bila srbohrvaščina, kar je Slovence demotiviralo za opravljanje vojaške službe. Vse to je prispevalo k demilitarizaciji slovenske družbe, čeprav je bilo ozemlje Slovenije v kontekstu hladne vojne močno militarizirano. Pomembno spremembo prinese leto 1968 z intervencijo članic Varšavskega sporazuma proti Češkoslovaški, kar v Jugoslaviji privede do oblikovanja doktrine o splošni ljudski obrambi ter do odločitve o oblikovanju Teritorialne obrambe (TO) kot dopolnilne vojaške organizacije Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Zaradi neizživete nacionalne želje in potrebe po lastni vojski ni naključje, da je bil koncept TO med vsemi jugoslovanskimi republikami prav v Sloveniji najbolje sprejet in najbolj zagnano udejanjen. Mnogi smo v TO videli udejanjanje ideje slovenske vojske.

Demokratične spremembe v Sloveniji leta 1990 so centralno oblast v Beogradu spodbudile k poskusu razorožitve enot slovenske TO. Načrtovana je bila ponovitev zgodbe iz leta 1945, ko so slovensko narodnoosvobodilno vojsko razpustili. Vendar ukaza za razorožitev in predajo orožja v vseh štabih slovenske TO niso izpolnili. Ta ponesrečeni poskus Beograda tudi v tretje demilitarizirati slovenski narod je imel celo nasproten učinek, saj sta ministra za obrambo in notranje zadeve v prvi demokratično izvoljeni Vladi Republike Slovenije, skladno z Ustavo Republike Slovenije in Zakonom o splošni ljudski obrambi, v tajnosti oborožila Manevrsko strukturo narodne zaščite (MSNZ), ki je v tistem obdobju predstavljala jedro oblikovanja oboroženih sil osamosvajajoče se Slovenije.

Upor proti poskusu vnovične demilitarizacije slovenskega naroda pa je potekal v posebej zapletenem in zahtevnem družbenem ozračju. Tujerodni oblastniki so namreč stoletja zatirali uporniški duh v slovenskem narodu, kar je sooblikovalo samodemilitarizacijsko izročilo pri znatnem deležu Slovencev, po katerem domnevno nismo kaj prida vojaki in nam je vojskovanje vedno prinašalo samo nesrečo in nobenih koristi. Tovrsten odklonilen odnos do vojaštva je bil vtkan tudi v civilnodružbeno idejo celovite samodemilitarizacije Slovenije.