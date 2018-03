Kot so zapisali, je pri rednem pregledu tulcev prišlo do aktiviranja inicialnega dela topovske salve, zaradi česar sta se vojaka lažje poškodovala.

V enoti sta zaradi narave dela stalno navzoča medicinski tehnik in bolničar, ki sta ranjena vojaka oskrbela in z vojaškim reševalnim vozilom prepeljala v zdravstveni dom na Vrhniki. Od tam so ju prepeljali v nadaljnjo zdravstveno obravnavo v bolnišnico, kjer ju spremlja sodelavec, so še dodali v SV.

V dogodku ni bilo drugih udeležencev, pristojne službe pa na kraju dogodka že ugotavljajo okoliščine.