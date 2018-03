Potem ko je načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder ob prevzemu funkcije ugotovil, da na leto iz stalnega sestava Slovenske vojske izgine za celo četo vojakov, je poveljniku poveljstva sil SV brigadirju Milku Petku naročil, naj manjkajoče kadre poišče med pripadniki pogodbene rezerve.

Po dvotedenskem premlevanju je brigadir Petek naposled izračunal, koliko rezervistov ta hip potrebuje država, da bo ob stalni sestavi, kjer trenutno primanjkuje več kot 1200 pripadnikov, Slovenska vojska lahko normalno zadihala. Spomnimo: po padcu bojne skupine na testiranjih na Počku je načelnik generalštaba Geder odredil, da bo bataljonska bojna skupina 72. brigade v prihodnjih mesecih vse do ponovnega testiranja izvajala izključno dousposabljanje za izgradnjo zmogljivosti. To pomeni, da bo okoli tisoč pripadnic in pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske predvidoma do konca junija angažiranih samo na usposabljanju za naloge delovanja v bataljonski bojni skupini, za druge, tako imenovane sekundarne naloge vojske pa bo morala na pomoč pristopiti pogodbena rezerva.