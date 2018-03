Skrivna prva zakonita poroka

Umirajoča ženska in njena večletna partnerica sta bili prvi legalno poročen gejevski par v Avstraliji. Zvezo sta sklenili šest dni po decembrskem sprejemu ustrezne zakonodaje, ki je sledila uspešnemu poštnemu referendumu o gejevskih porokah v deželi tam spodaj. Dobili sta namreč posebno dovoljenje oblasti, saj zakon v osnovi zahteva, da mora par namero o poroki izraziti vsaj mesec dni pred njo, kar bi pomenilo, da bi si lahko dahnili svoj »da« najprej šele 9. januarja letos. Da sta Jo Grant in Jill Kindt to storili že 15. decembra lani, je zdaj v parlamentu avstralske zvezne države Queensland obelodanila državna pravobranilka Yvette D'Ath. Povedala je, da je dobila privoljenje za objavo od Jill Kindt, ki je svojo zakonsko partnerico izgubila na predzadnji dan januarja. Jo je bolehala za redkim rakom in je bila v paliativni oskrbi. D'Athova je zdaj razkrila, da so partnericama, ki sta skupaj živeli zadnjih osem let, pred petimi leti pa sta svojo zvezo utrdili s tako imenovanim civilnim partnerstvom, oblasti v 24 urah po njuni prošnji izdale dovoljenje ter ga dostavile v 100 kilometrov oddaljen kraj, kjer je v povsem zasebnem krogu potekala zdaj razkrita prva avstralska gejevska poroka. »Že od leta 2013 sva se imeli za poročeni, čeprav po zakonu nisva bili,« zdaj razlaga Jill, zadovoljna, da jima je bilo usojenih vsaj 48 dni pravega zakonskega življenja.