Na čelu parade so bili geji, lezbijke in transspolne osebe iz ljudstev avstralskih domorodcev, ki jih je prišlo več kot sto. »Ta Mardi Gras odraža našo novo Avstralijo,« je povedal 49-letni aborigin.

250 ljudi s prve parade ponosa

Domorodcem je sledilo 250 udeležencev prve parade ponosa pred 40 leti, ki jo je policija nasilno zatrla. Na današnji paradi so jih pozdravili z glasnim aplavzom in vzkliki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med 12.500 udeleženci so bili tudi politiki, policisti in slavne osebnosti.

»Letos se oziramo nazaj v 40-letno zgodovino z zavedanjem, da temeljimo na toliko ljudeh, ki so bili pred nami,« je povedala izvršna direktorica festivala Terese Casu. Tako so se danes predstavili tudi kostumi iz preteklih 40 let parade.