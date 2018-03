Med dirkači formule 1 pred začetkom nove sezone ni večjih sprememb, vsaj ne pri vodilnih ekipah, kjer favoriti ostajajo bolj ali manj isti kot lani. Če na hitro pregledamo, kaj vse se je spremenilo letos, lahko začnemo pri varnostnem dodatku halo, ki zdaj ščiti dirkačevo glavo, poskrbel pa je tudi za veliko dvignjenega prahu zaradi videza dirkalnikov in potencialnega oviranja pogleda dirkačev na stezo. Halo, ki tehta okoli 14 kilogramov, je povzročil, da so letošnji dirkalniki nekoliko težji, najmanjša teža znaša zdaj namesto 728 kar 733 kilogramov.

Zaradi vsega tega so morali organizatorji, tako je bilo tudi v Avstraliji, že prestaviti startne semaforje, da jih bodo dirkači lahko sploh videli, večina pa z njihovo uporabo, predvsem pa videzom, ni zadovoljna. »Če bi lahko, bi jih odrezal,« se je pridušal vodja ekipe Mercedes Toto Wolff. Dirkač McLarna Fernando Alonso medtem miri: »Halo so uvedli zaradi zaščite, ne zaradi estetike. V preteklosti bi lahko rešil kar nekaj dirkaških kolegov, ki so umrli zaradi udarca v glavo. Če bi ti zdaj lahko stali zraven mene, bi bil zelo zadovoljen. Na halo pa se bomo s časom že privadili.«

Naslednja novost je 21 dirk v sezoni, med katerimi se vrača dirka v Nemčiji v Hockenheimu, po desetih letih pa bo spet na sporedu VN Francije, to pot v Le Castelletu. S to dirko se bo tudi začel niz treh zaporednih dirk, saj si bodo Francija, Avstrija in Velika Britanija konec junija in v začetku julija sledile v enotedenskem razmaku.

Sicer so odgovorni pri FIA dirkačem še bolj omejili možnost menjave delov pogonskega sklopa, zdaj bodo imeli za celo sezono na voljo tri 1,6-litrske bencinske motorje, tri enote MGU-H (električna pomoč pri pogonu turbopolnilnika), dve MGU-K (električna pomoč pri pogonu dirkalnika prek glavne motorne gredi), tri turbopolnilnike in dve bateriji. Kdor bo prekršil kakršen koli predpis o menjavi sestavnih delov dirkalnika, bo seveda tudi letos kaznovan, le s to razliko, da ko bo dirkač nabral 15 kazenskih točk, bo romal na začelje startne vrste. Malce so omejili tudi uporabo različnih aerodinamičnih dodatkov, predvsem na zadku dirkalnika in motornem pokrovu, pri dobavitelju pnevmatik Pirelliju pa so spremenili njihovo sestavo. Te so zdaj za eno stopnjo mehkejše, kot so bile lani, dodali pa so dve zmesi, najmehkejšo z oznako hipermehka in najtršo z oznako supertrda, malce so spremenili tudi njihove barvne oznake.

Pri ekipah je največja sprememba prestop motornega dobavitelja Honde k Toru Rossu, njihov dosedanji partner McLaren pa ima zdaj Renaultove pogonske enote. Ekipa Sauber je dobila novega glavnega sponzorja, avtomobilsko znamko Alfa Romeo, ter novega dirkača Charlesa Leclerca. Novinec je še Rus Sergej Sirotkin pri Williamsu, pri čemer imajo v tej ekipi zdaj kot rezervnega dirkača zaposlenega nekdanjega dirkača Roberta Kubico. Na dirki v Avstraliji bodo prvič preskusili tudi tri tako imenovana območja DRS, kjer bodo dirkači lahko prehitevali s pomočjo premičnega aerodinamičnega elementa na zadnjem krilcu.

Kdo bi torej lahko letos spet krojil vrh razpredelnice? Mnogi ocenjujejo, da bo Mercedes tisti, ki bo narekoval razvoj. »Če se jim bomo približali na okoli pol sekunde zaostanka, potem se bomo lahko z Mercedesom borili na nekaterih dirkah,« je pred dirko povedal dirkač Red Bulla Max Verstappen. A ravno Red Bullu tekmeci pripisujejo največ možnosti, da bo letos pošteno »nagajal« Mercedesu, pri Ferrariju pa so previdno tiho. Največja težava rdečih naj bi bila namreč prevelika poraba goriva, ki bi znala precej omejevati oba njihova dirkača. Seveda pa ostaja dejstvo, da bo sezona dolga 21 dirk in v tem času se lahko zgodi marsikaj.