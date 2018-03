Za Jeseničane so zadeli Urban Sodja (10.), Nik Pem (37. in 69.) ter Luka Kalan (56.).

Jeseniški hokejisti so v napovedih pred polfinalom regionalnega tekmovanja status favoritov previdno prepustili današnjim gostiteljem, a so poudarili, da se ne predajajo vnaprej. Začeli so v gosteh, druga tekma bo v soboto na Jesenicah, tretja v ponedeljek spet na Južnem Tirolskem, morebitni četrta in peta pa bosta na sporedu 28. in 31. marca. V polfinalu namreč ekipe igrajo le na tri zmage, medtem ko so bile v četrtfinalu za napredovanje potrebne štiri.

Jeseničani, tretji po rednem delu, so se do polfinala prebili brez večjih težav. Za tekmece so si izbrali tradicionalne rivale iz Ljubljane in status favoritov tudi hitro potrdili, saj so dvoboj oziroma serijo derbijev dobili gladko s 4:0 v zmagah, pri čemer na zadnjih dveh tekmah niso prejeli niti enega zadetka.

Ritten, lanski prvak, pa je imel v četrtfinalu tudi dokaj gladko pot. Drugouvrščena ekipa rednega dela si je za nasprotnike izbrala mlado salzburško ekipo, spodrsnilo ji je le na prvi tekmi, potem je dobila naslednje štiri. V tem polfinalu je zanimiv tudi vratarski obračun, tako jeseniški Clarke Saunders kot Rittnov Patrick Killeen sta namreč na vrhu po odstotku obramb v končnici.

V rednem delu sta se moštvi pomerili dvakrat, oba dvoboja so dobili Južni Tirolci: doma s 5:2, v gosteh s 3:2 po podaljšku.

Danes so železarji odlično začeli in ob razpoloženem vratarju Saundersu, ki je imel v prvi tretjini 14 obramb (na koncu dvoboja pa kar 44), kronali eno od svojih akcij, Urban Sodja pa je sredi tretjine svojo ekipo popeljal v vodstvo. To se je stopilo v nadaljevanju, ko je Alexander Esiath najprej izenačil, potem pa domače povedel do prednosti. A razburljivo končnico je z zadetkom še pred odmorom napovedal Nik Pem.

V zadnji tretjini so domači spet hitro povedli, a so imeli tudi gostje še dovolj moči za odgovor in Kalan je v 56. minuti poskrbel za 3:3 in podaljšek. V tem so imeli zadnjo besedo železarji, Pem pa je z drugim zadetkom v 69. minuti poskrbel za pomembno zmago slovenskih prvakov.

V drugem polfinalu se merita italijanska tekmeca Asiago in Pustertal.