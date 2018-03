EU izraža solidarnost in podporo Združenemu kraljestvu ob napadu z živčnim strupom na nekdanjega dvojnega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo v Salisburyju. To sta danes ob prihodu na vrh znova izpostavila tudi nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron.

Mayeva, Merklova in Macron bodo imeli sicer po napovedih iz Elizejske palače danes ob robu vrha posebno srečanje, na katerem se bodo pogovarjali o incidentu v Salisburyju in sklepih vrha o tem vprašanju, ki naj bi bili zelo podobni nedavni izjavi trojice in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Četverica je v omenjeni izjavi poudarila, da ni drugega verjetnega pojasnila kot britanska ocena, da je za napad odgovorna Rusija. Članice so sicer v dosedanjih skupnih stališčih zapisale le, da jemljejo britanske ocene »izjemno resno«. Ostrejši retoriki do Rusije naj bi nasprotovali zlasti Grčija in Italija. Tudi slovenski premier Miro Cerar je bil danes ob prihodu na vrh previden. Na vprašanje, ali Slovenija podpira možnost dodatnih sankcij proti Rusiji zaradi tega napada, je dejal, da je udeležba Rusije »morda še nekoliko pod vprašajem«.