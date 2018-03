»Britanija se bo odločno odzvala na vsak dokaz ruske vpletenosti,« se je britanski zunanji minister Boris Johnson v parlamentu odzval na morebitni novi primer zastrupitve še enega nekdanjega ruskega vohuna, ki je dobil zatočišče v Britaniji. Gre za 66-letnega nekdanjega polkovnika vojaške obveščevalne službe Sergeja Skripala. Njega in njegovo hčerko Julijo so v nedeljo popoldne našli nezavestna na klopi parka v bližini nakupovalnega centra v angleškem mestu Salisbury 160 kilometrov zahodno od Londona. Mimoidoči, pa tudi posadka rešilca, ki je prvi prihitel na prizorišče, so bili prepričani, da sta »vzela nekaj zelo močnega«. Oba sta bila zaradi izpostavljenosti neznani snovi, kot je dejala policija, včeraj še vedno v kritičnem stanju in na intenzivnem oddelku mestne bolnišnice.

Rusi zanikajo vpletenost

Britanski mediji so prepričani, da gre za še eno »strupeno maščevanje« ruske države, varnostne službe in nekdanjega člana KGB, predsednika Vladimirja Putina, podobno kot je bilo ob smrtonosni zastrupitvi nekdanjega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka z radioaktivnim polonijem 210 leta 2006. Policija je veliko bolj zadržana kot zunanji minister in mediji, saj pravi, da je preiskava v zgodnji fazi in da še ne more reči, ali gre za kaznivo dejanje. Išče pa moškega in žensko z veliko rdečo torbico, ki ju je varnostna kamera posnela v trgovinskem centru blizu parka v času, ko so Skripala in njegovo hčerko našli nezavestna.

Rusi zanikajo kakršno koli vpletenost in ponujajo sodelovanje v preiskavi. Nekdanji ruski poslanec in svetovalec predsednika Putina Sergej Markov je dejal, da so Skripala verjetno zastrupili, ker je sodeloval v kakšni nezakoniti operaciji: »To je običajna stvar. Mimogrede, to absolutno velja tudi za Litvinenka, ki so ga ubili zaradi kriminalne dejavnosti.« Po njegovem prebegli nekdanji ruski vohuni pogosto končajo v kriminalnih vodah.