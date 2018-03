V Sloveniji so smučarski skoki ena pomembnejših športnih panog, v državi tako vsako leto poteka več kot 100 uradnih tekmovanj. Na tekmah nižjega ranga je še vedno v uporabi človeško merjenje skokov brez pomoči posnetkov. Na tekmah celinskega in svetovnega pokala pa se uporabljajo cenovno in tehnološko zahtevni sistemi video posnetkov, ki zahtevajo ročno odčitavanje meritve, poudarjajo razvijalci nove tehnološke rešitve.

Prva želja prodreti v skakalne klube Kot cenovno dostopno in natančno alternativo so tako na fakulteti razvili sistem, ki uporablja tehnologijo računalniškega vida. Ta temelji na uporabi kamere, povezane s prenosnim računalnikom, ki pa je opremljen s posebej razvito aplikacijo. Ta omogoča uporabniku, da nastavi merilni sistem za posamezno doskočišče, sistem pa s pomočjo računalniškega vida zazna pristanek skakalca. Za razvijalce je prva želja prodreti v skakalne klube, saj aplikacija prek posnetkov omogoča tudi analizo zaključka skoka, in na nižje range tekmovanj. »Želimo si, da bi naš sistem postal nov standard merjenja dolžin smučarskih skokov, tako na treningih kot tudi na državnih prvenstvih in mladinskih pokalih,« pravi Matjaž Kukar s fakultete za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani. V prihodnosti pa si želijo z nadaljnjim razvojem in v partnerstvu s katerim od podjetij, ki opravljajo športne meritve, ponuditi rešitev za merjenje skokov tudi na tekmovanjih najvišjega ranga. »S projektom želimo nadaljevati. V načrtu imamo še kar nekaj izboljšav, ki so plod sodelovanja s skakalnimi klubi,« pojasnjuje Kukar.