Pred letošnjim finalom svetovnega prvenstva v smučarskih skokih na letalnici v Planici ni takšne evforije, kot je bila v minulih letih, kar je očitno povezano z dosežki v olimpijski sezoni. Ko se je 13 slovenskih skakalcev, bratje Peter, Domen in Cene Prevc, Tilen Bartol, Jernej Damjan, Anže Semenič, Anže Lanišek, Nejc Dežman, Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Žiga Jelar, Tomaž Naglič in Bor Pavlovčič, danes zgodaj zjutraj zbralo pod uro na železniški postaji v Ljubljani, niso doživeli množičnega obleganja za sebke in avtograme tistih, ki so tedaj hiteli v službe in šole. Na vlaku, s katerim so se že tradicionalno odpeljali na zadnje tekme sezone v Planico, v nasprotju z minulimi leti ni bilo niti enega slovenskega politika, ki se sicer zelo radi fotografirajo s športniki. Zelo okrnjena je bila tokrat zasedba funkcionarjev iz slovenske smučarske organizacije pa tudi novinarjev je bilo polovico manj kot običajno, saj smo bili tam le tisti poročevalci, ki redno spremljamo dogajanje v smučarskih skokih.

Vodstvo razmišlja o zamenjavi selektorja

Selektor Goran Janus je deloval zelo resno in zamišljeno. »Na vsaki tekmi pričakujem slovenski boj za stopničke. Čeprav so Norvežani trenutno najmočnejši, so premagljivi, a nam se mora vse odlično iziti. Naš izkupiček bo boljši kot lani, ko smo bili šesti, osmi in deseti med posamezniki. Osnova je Vikersund, kjer so bili boljši kot lani. Domen Prevc ima poseben cilj, da se v petek uvrsti med prvih dvajset, da bo lahko letel tudi v nedeljo, ko ima pravico nastopa le najboljših 30 v skupnem seštevku svetovnega pokala. Glede hrbtišča je Planica prijaznejša do skakalcev kot Vikersund, zato tukaj pričakujem daljše polete,« je zadnje dejanje sezone napovedal 47-letni Ljubljančan, za katerim je stresna sezona, prav takšna, kot so bile minule. »Ne vem, koliko je bilo to vidno navzven, a vseskozi smo se zagrizeno bojevali. Iz tedna v teden smo se poskušali izboljševati. Ni bilo monotono. Mladi so se prebili v ospredje in zaostrili konkurenco,« je dodal Janus. Na Dnevnikovo vprašanje, kako komentira nedavno izjavo Petra Prevca v Delu, da je letos manj zadovoljen s trenersko ekipo kot pred dvema letoma, je Janus odvrnil: »To je njegov komentar.«

Janus je današnje popoldne tradicionalno posvetil delitvi vstopnic, saj vsako leto dobi veliko prošenj in – kot je zanj značilno – nikomur ne reče ne. Pogodbo s Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) ima do leta 2020, a nobena skrivnost ni, da del tekmovalcev po sedmih letih sodelovanja ni več najzadovoljnejši s strokovnim vodstvom, vendar nočejo prati umazanega perila v javnosti. Po naših neuradnih informacijah se vodstvo panoge za smučarske skoke nagiba k zamenjavi na položaju selektorja, kar pa naj ne bi pomenilo Janusovega slovesa od SZS, saj bi dobil druge zadolžitve v razvejanem sistemu. A tudi potencialni kandidati iz domovine, Slovenci na začasnem delu v tujini in tujci niso popolni, vsak ima vsaj en minus.

Peter Prevc si je z zadnjim poletom v Vikersundu ustvaril lepo popotnico za Planico, saj mu je dvignil samozavest in ga napolnil z energijo, tako da bo lahko brez strahu odšel na zaletišče v Planici. »V zadnjem času je tako, da moram biti malo razburjen in jezen, da dobro skočim. Glede na to, da sem imel nekaj dobrih poletov, bo treba v Planici zmagati. Norvežani so premagljivi. Favoriti so isti kot na zadnjih tekmah, a tukaj imam tudi jaz močne ambicije. Za konec bi sezoni rad dal dober pečat in na vrh vsega dodal še kakšno pentljo. V Planici dobimo dodatno energijo zaradi vzdušja. Gledalci ustvarijo mehurček, v katerem imaš občutek, da si resnično na tekmi in velikem dogodku, ki ga moraš izpeljati odlično,« je samozavesten Peter Prevc. Dodal je, da ni gledal številk in tega, kam se lahko povzpne s posebnim točkovanjem poletov, v katerem je trenutno na osmem mestu.