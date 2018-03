Jeseniški hokejisti bodo danes ob 20. uri na Južnem Tirolskem odprli polfinalno serijo v alpski ligi. Potem ko so železarji v četrtfinalu po štirih tekmah odpihnili Olimpijo, bo Rittner kot branilec naslova v tem tekmovanju zahtevnejši nasprotnik. Tekmeca bosta za finalno vstopnico igrala na tri zmage, prednost domačega ledu pa imajo italijanski prvaki. Ko bodo jeseniški hokejisti sklenili mednarodno sezono, jih čaka še finalna serija slovenskega prvenstva proti Olimpiji.

V rednem delu letošnje sezone v alpski ligi sta bila polfinalna nasprotnika soseda na lestvici, obe medsebojni tekmi pa je dobil Rittner (doma 5:2, v gosteh 3:2). Italijani so četrtfinale sklenili dva dneva za Jeseničani, saj so si proti mlademu moštvu iz Salzburga privoščili spodrsljaj na uvodni tekmi. V nadaljevanju serije so izkoristili dolgo klop in izkušnje, na kar opozarja tudi gorenjski trener Gaber Glavič: »Rittner zmaguje na rutino. Čaka nas zelo zahtevno delo, saj imajo nasprotniki več izkušenj. V določeni meri skušajo igrati kot slovenska reprezentanca. Rittner je favorit, a ga lahko presenetimo.«

Potem ko je Rittner lani suvereno osvojil alpsko ligo, je v tej sezoni že postal italijanski prvak. V finalu je ugnal Pustertal, a je treba dodati, da se prvenstvenih tekem ni udeležil edini italijanski predstavnik v EBEL Bolzano. Povprečna starost moštva je dobrih 26 let, okostje ekipe pa sestavljajo domači hokejisti. Ob 23 italijanskih igralcih ima Rittner še štiri Severnoameričane in dva Šveda, medtem ko sta v jeseniških vrstah le dva tujca iz Kanade in Finske. Slovenski prvaki so se v polfinalu alpske lige znašli med tremi italijanskimi klubi, zato imajo priložnost, da preprečijo italijanski finale. V drugem polfinalu se bo zmagovalec rednega dela Asiago pomeril s Pustertalom.

Jeseniška prednost se skriva v moštvenem duhu in prepoznavni igri na štiri napade. Na slovenskih ledenih ploskvah imajo ravno železarji najobetavnejši rod mladih hokejistov, ki bodo čez nekaj let postali gonilna sila članske reprezentance. Trener Glavič jim je dodelil pomembne vloge, da so lažje napredovali, med končnico alpske lige pa vzporedno tekmujejo tudi v izločilnih bojih tekmovanja EBEL do 20 let. Mladi Jeseničani so po dveh tekmah polfinala izenačeni z Beljakom, mladinsko moštvo do 18 let pa je v razširjenem slovenskem prvenstvu povedlo v finalu z 1:0 proti Triglavu. Olimpija je v tej kategoriji izpadla že v četrtfinalu, ko jo je presenetljivo izločila Crvena zvezda.