Kralji so povedli ob koncu uvodne tretjine, ko je zadel v polno Tanner Pearson. V drugi tretjini je na 2:0 povišal Jeff Carter, z golom ob power playu. A so do konca tretjine domači poskrbeli za izenačenje, zadela sta Zach Parise in Eric Staal.

Ob koncu zadnje tretjine so se kralji znašli v skorajda izgubljenem položaju, ko so manj kot tri minute pred koncem gostitelji z golom Joela Erikssona povišali na 3:2. A je to bil račun brez krčmarja. Napadalna trojka Los Angelesa Dustin Brown, Drew Doughty in Anže Kopitar je 46 sekund pred koncem poskrbela za izenačenje na 3:3 in podaljšek. Odločilni zadetek je prispeval Brown, s podajama pa sta mu pomagala Doughty in Kopitar.

Carter je 33 sekund pred koncem podaljška nato zadel za zmago 4:3, pri njegovem drugem zadetku na tekmi je bil podajalec tudi vratar Jonathan Quick, ki je ubranil 24 strelov tekmecev.

Los Angeles naslednja tekma čaka že v torek oziroma v noči na sredo, ko bodo člani kalifornijske zasedbe igrali pri Winnipegu. Kalifornijski hokejisti si 86 točk delijo z mestnimi tekmeci Anaheim Ducks, enako število točk ima tudi Colorado. Do konca rednega dela sezone kralja čaka še devet tekem.