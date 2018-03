Fak je pred zaključnim nizom treh posamičnih tekem v Sibiriji še vedno v boju za tretje mesto, za Rusom Antonom Šipulinom zaostaja za 77 točk. To je razlika za zmago (60 točk) in še 17 mest. Vmes je še Nemec Arnd Peiffer. Današnji sprint na 10 kilometrov bo odločil tudi glede razvrstitve pokala narodov, v katerem Slovenija lovi 9 točk (devet mest posameznika) za desetouvrščeno Švico. Poleg dosežka Faka bo še kako pomemben prispevek Mihe Dovžana, Mitje Drinovca ali Lenarta Oblaka. Štejejo tri najboljše uvrstitve. Teoretično sta dosegljivi tudi Ukrajina in Češka. Razlika med desetim in enajstim mestom je nagrada 9000 evrov in povečana kvota enega biatlonca v svetovnem pokalu v naslednji sezoni, med tretjim in petim pa 5000 evrov.

Klemen Bauer se je že v času OI v Pjongčangu, ko je izvršni odbor IBU sprejel odločitev, da se finale izvede po programu v Rusiji, dokončno odločil, da tja ne gre. Tako se je pridružil odločitvi češke, kanadske in ameriške reprezentance ter nekaterih posameznikov, kot je nosilec olimpijske kolajne, Šved Samuel Samuelsson. Mnogi, na primer Martin Fourcade, Nemec Erik Lesser in Arnd Peiffer, se zavedajo, da z odhodom v Tjumen dajejo napačno sporočilo IBU in boju proti dopingu. Zadnje tekme, tudi Fourcada v boju z Norvežanom Johannesom Boejem za sedmi zaporedni globus, so preveč pomembne. V Rusiji ne bo tudi ukrajinske reprezentance s trenerjem ženske ekipe Urošem Velepcem, kar pa je odločitev iz drugega političnega razloga.

Bauer je del biatloncev, ki imajo jasna in glasna stališča do boja proti dopingu. Odločitev zagotovo ni bila lahka. 32-letni Ihanec je v izjemno dobri tekaški formi s katero bi bil konkurenčen tudi za zmagovalni oder, kar mu v karieri še ni uspelo ob skoraj stotih uvrstitvah med trideseterico. Na zadnjih desetih tekmah svetovnega pokala in OI je nanizal sedem uvrstitev med 15. in 27. mestom. Poleg tega mu mrzle sibirske razmere nikoli niso delale težav. V sebi ima tudi pustolovski duh, ki ga mika videti še »biser Sibirije«, kot imenujejo Tjumen.

Odločitev Bauerja je treba razumeti v širšem kontekstu. Bil je praktično edini, ki je zavzel jasno stališče v primeru Teje Gregorin, katere dopinški primer še ni zaključen. Svetovna protidopinška organizacija (Wada) še vedno meni, da ruska agencija za boj proti dopingu ni verodostojna. Laboratorij v Moskvi nima dovoljenja. Sistem proti dopingu ne deluje. Kolektivna kazen, ki jo je sprožil MOK proti veteranom, mlademu valu športnikov je popustil, pa očitno ni prinesel bistvenega napredka. Zaradi pravnih dvomov so bili osumljenci z OI v Sočiju pred mednarodnim športnim razsodiščem (Cas) oproščeni. Kljub temu ruski športniki lahko tekmujejo na mednarodni ravni. S prvim aprilom bo začel veljati novi pravilnik in standardizacija Wade, ki bo še bolj strog do nacionalnih protidopinških agencij, kjer se organizirajo velika mednarodna tekmovanja. Norvežan Anders Besseberg, ki je predsednik IBU od leta 1992, na letošnjih volitvah ne bo več kandidiral.