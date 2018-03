»Uspevalo nam je na strelišču, v smučini, imeli smo perfektne smuči. Vse nam je šlo dobro. Bolj kot končnega rezultata smo veseli poteka tekme, saj smo vseskozi držali stik z najboljšimi. Nismo bili daleč od šestega mesta,« je glavni biatlonski trener Tomaš Kos izražal zadovoljstvo po zadnji biatlonski tekmi na sončnem Holmenkollnu, v kateri so Klemen Bauer, Jakov Fak, Miha Dovžan in Mitja Drinovec osvojili deveto mesto. Po treh predajah so bili celo na tretjem mestu. Tako se slovenski biatlon tudi ob slabših nastopih srebrnega olimpijca, ki iz tekme v tekmo izgublja boj za končno tretje mesto med posamezniki, kaže v ospredju dogajanja.

Na legendarnem prizorišču nad Oslom je imel na sobotni zasledovalni tekmi Klemen Bauer znova sijajne odseke, a pike na i spet ni zmogel pristaviti. Kot 17. z zasledovalne tekme se je z izjemno hitrim tekaškim začetkom že prerinil med najboljšo sedmerico, a priložnosti znova ni izkoristil. »Že večkrat viden scenarij v letošnji sezoni. Glede na to, da je bila to moja zadnja posamična tekma, sem res šel na vse. Po prvi polovici tekme se je to tudi obrestovalo, žal pa sem odlično izhodišče zapravil ob koncu tekme. Upam, da je ta trend zgodovina,« je bil razočaran Klemen Bauer, potem ko mu šestič v sezoni ni uspelo ostati med trideseterico. Bauer, v štafeti je začel kot osmi v prvi predaji, se tekme v ruskem Tjumenu zaradi pridružitvi bojkotu ne bo udeležil v zameno za vojaško svetovno prvenstvo.

Optimizem dviga nivo tekaške forme Jakova Faka Jakov Fak je na zasledovalni tekmi pridobil trinajst mest, a 19. mesto je verjetno premalo v lovu za Rusom Antonom Šipulinom (uhaja za 77 točk), Nemcem Arndom Peifferjem (40 točk). Od zadaj pritiska tudi Lukas Hofer, ki je bil denimo na štafetni tekmi edini hitrejši v njegovi predaji. Fak je bil na Holmenkollnu tekaško živahnejši kot v Kontiolahtiju teden prej. To je eden optimističnih detajlov za zadnji teden, da še vedno ni vse izgubljeno. Fak je na Holmenkollnu hranil energijo. Ni bil posebno zgovoren. Tudi na socialnih omrežjih so v njegovem imenu vtise z Norveške opisovali drugi. Del medijske pozornosti so na štafetni tekmi ujele tudi mlade slovenske biatlonke, a predvsem zaradi nepoznavanja pravil IBU. Tretja v predaji Nina Zadravec ob prehitevanju vodilne štafete za krog (dva kilometra) ni takoj stopila iz smučine, kot tudi ne Kitajke, in sledila je diskvalifikacija in nič točk za pokal narodov. Neizkušenost nima tragičnih posledic. Veliko bolj pomembni so vsako mesto in vsaka točka za biatlonce, ki bodo v Rusiji na tekmi v sprintu brez Bauerja lovili deseto mesto (in denarno nagrado). Za Švicarji zaostajajo devet točk ali devet mest na eni tekmi enega tekmovalca.

Anamarija Lampič po smučini Petre Majdič V Falunu so smučarski tekači in tekačice že končali s sezono svetovnega pokala. Kristalna globusa sta odnesla mladi Johannes Klaebo, pri 21 letih najmlajši zmagovalec sezone, in drugič zapored rojakinja Heidi Weng. Ob Mihu Šimencu in Alenki Čebašek je s tridnevnim tourom daleč najbolj zadovoljna s Švedske odšla Anamarija Lampič. »Zelo sem zadovoljna z novimi točkami v zame najtežji disciplini, drsalnem zasledovanju na 10 kilometrov. Vesela sem, da sem tudi med tridesetimi v pokalu,« je poudarila. Tekačica iz Valburge je od tekem januarja v Planici nanizala kar deset zaporednih uvrstitev med najboljših trideset. V vseh disciplinah, kar je uspevalo le Petri Majdič. V posebno zadovoljstvo je uvrstitev med trideset najboljših. Po Petri Majdič v sezoni 2010/11 je to dvakrat uspelo, na 22. (2014) in 25. mesto (2015), le še Katji Višnar. Lanska zmagovalka malega kristalnega globusa v kategoriji mlajših članic do 23 let je letos v tej razvrstitvi končala kot šesta, a le z minimalnim številom točk manj. Kot pravijo v strokovnem štabu, ji je to uspelo z okoli 500 ur letnega treninga. Kraljica »langrenna« in tudi smučarskega športa Marit Bjoergen, ki je zmagala tudi zadnji mini tour v Falunu in se veselila 114. zmage v svetovnem pokalu pri skoraj 38 letih razmišlja o nadaljevanju. »Ni tako težko trenirati, kot je težko biti stran od sina Mariusa,« poudarja Marit. Tudi v biatlonu sta ob koncu zime najbolj v ospredju mami Darja Domračeva, zmagovalka zadnje zasledovalne tekme, in Anastazija Kuzmina, vodilna pred ruskim finalom.

Biatlon v številkah Holmenkollen. Svetovni pokal, moški, zasledovalno (12 km): 1. Fourcade (Fra) 31:31 (2), 2. Hofer (Ita) + 0:18 (1), 3. J.T. Boe (Nor) + 0:32 (4), 19. Fak + 1:46 (2), 31. Bauer + 2:36 (4), 44. Dovžan (vsi Slo) + 3:42 (3). Svetovni pokal, skupno: 1. Fourcade 996, 2. Boe 947, 3. Šipulin 629, 5. Fak 550, 39. Bauer 135, 70. Dovžan 25. Štafeta (4 x 7,5 km): 1. Norveška 1,13:13 (0+3), 2. Avstrija + 0:56 (0+5), 3. Rusija + 0:58 (0+4), 9. Slovenija (Bauer, Fak, Dovžan, Drinovec) + 2:23 (0+7). Ženske, zasledovalno (10 km): 1. Domračeva (Blr) 30:37 (2), 2. Kuzmina (Slk) + 0:09 (4), 3. Dunklee (ZDA) + 0:29 (2); Slovenk ni bilo na startu. Svetovni pokal, skupno: 1. Kuzmina 727, 2. Makarainen (Fin) 686, 3. Domračeva 641, 70. Eržen (Slo) 20. Štafeta (4 x 6 km): 1. Francija 1,10:58 (0), 2. Nemčija + 0:14 (0), 3. Italija + 0:33 (0), Slovenija (Eržen, Poje, Zadravec, Klemenčič) je bila diskvalifikacija.