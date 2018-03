»Žal sem po presenetljivo hitrem začetku v zadnjih treh kilometrih ostal sam. Nisem imel nikogar za diktiranje ritma. Z nekaj zavetrja bi bil v skupini hitrejši. Tudi veter je naredil svoje. Izgubil sem ogromno sekund. Še posebno me preseneča, ker v začetnih dveh krogih nisem pretiraval, saj sem brez hudega napora prej sledil skupini s Peifferjem, ki sem ga ujel za pol minute. Zaostanek ni velik, a žal sem vseh 50 sekund izgubil v zadnjem tekaškem krogu,« je Klemen Bauer obžaloval detajl z desetkilometrske preizkušnje na legendarnem Holmenkollnu.

Po Pjongčangu in Kontiolahtiju je s 17. mestom nadaljeval niz uvrstitev okrog dvajseterice, za prve zmagovalne stopničke kariere, ki jih je zagotovo sposoben, pa je znova zmanjkal le detajl. Nemec Arne Peiffer, olimpijski zmagovalec v sprintu, je denimo na koncu končal kot šesti. Tovrstni preobrati so v biatlonu redkost, še posebno za biatlonce kova Bauer in Peiffer. Na eno zgrešeno tarčo, znova pri streljanju stoje, se 32-letni Ihanec zato ni toliko oziral. Bolj sta dve zgrešeni tarči boleli Jakova Faka (32. mesto), ki je tako izgubil še nekaj dragocenih točk v boju za končno tretje mesto v svetovnem pokalu. »Jaka je, upoštevajoč dva zgrešena strela, nalogo opravil solidno. Rezultat je temu primeren,« je komentiral glavni trener Tomaš Kos.

Srebrni olimpijec je bil tokrat v smučini hitrejši kot v Kontiolahtiju, ko ga je tekaška pripravljenost najbolj skrbela. To daje še nekaj upanja pred preostalimi štirimi tekmami. Zanimiva je strelska plat. Če jih je na prvih dvanajstih posamičnih tekmah sezone od 200 tarč zgrešil le enajst, je izborno strelsko statistiko v zadnjih petih tekmah že pokvaril (8 zgrešenih od 70 tarč). Rus Anton Šipulin, katerega sestra Anastazija Kuzmina je z zmago prevzela vodstvo v svetovnem pokalu za ženske, in zgoraj omenjeni Peiffer mu v točkovni razvrstitvi že uhajata za 63 oziroma 31 točk. To je že razlika ene zmage.

Kot denimo predvideva Bauer, se bodo na sobotni zasledovalni tekmi, kjer Fak starta z zaostankom minute in 19 sekund za norveškim zmagovalcem tekme Henrikom L'Abbejem - Lundom, naredile skupinice, ki bodo pomembno vplivale na razplet tekme. Vsekakor bo odločalo streljanje, ki je as v rokavu tudi za Miha Dovžana, ki je z 41. mestom za sekundo zgrešil biatlonske točke svetovnega pokala. Dosežki Bauerja, Faka in Dovžana so pomembni tudi za seštevek pokala narodov. Slovenija 49 točk zaostaja za Švico. Deseto mesto prinaša denarne bonuse in kvoto za naslednjo sezono. Prav zaradi tega razloga bo pomembna tudi nedeljska tekma štafet.

Biatlonke Urška Poje, Anja Eržen in Polona Klemenčič so po tekmi v sprintu in uvrstitvah zunaj šestdeseterice posamične nastope na legendarnem prizorišču nad Oslom že končale, čaka jih še sobotna štafetna tekma. Finale svetovnega pokala bo teden dni pozneje v Tyumenu v Rusiji, kamor pa Bauer ne bo odpotoval. Pridružuje se bojkotu dela reprezentanc zaradi odnosa do dopinga. »Ne bom si premislil,« je odločen Bauer. Fak in denimo glasni Martin Fourcade, ki je s tretjim mestom še bližje sedmemu globusu, si odsotnosti v Rusiji ne moreta privoščiti.

V Falunu bo od danes do nedelje tudi finale svetovnega pokala v smučarskih tekih s štirimi slovenskimi tekačicami: Anamarijo Lampič, Vesno Fabjan, Alenko Čebašek in Katjo Višnar ter tekačem Mihom Šimencem.