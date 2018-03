Po prenovi zunanjega dela Termalije in ureditvi novega, modernega kompleksa Termalija Family Fun, kjer gostje že lahko uživajo, v Termah Olimia nadaljujejo gradnjo drugega dela kompleksa. Poimenovali so ga Termalija Relax, v njem pa bodo notranji in zunanji bazen s podvodnimi masažami, slap in počasna reka, vroči jacuzzi, tepidarij in kneipp bar. Gradnjo bodo končali konec junija, je pa to ena največjih investicij v zadnjem času v slovenskem turizmu, težka 10 milijonov evrov.

»Zavedamo se, da so investicije in kakovost ključnega pomena za doseganje želenih poslovnih rezultatov. In finančni podatki preteklega leta dokazujejo, da smo na pravi poti,« pravi Florjan Vasle, direktor Term Olimia. Lani so v olimskih termah ustvarili okoli 20 milijonov evrov prihodkov, kar je skoraj 6 odstotkov več kot leto prej, kljub temu da je sočasno potekala prenova wellness centra Termalija. Tudi s turističnimi prenočitvami so presegli leto 2016 – imeli so jih 330.000. »Nova Termalija Family & Relax bo s privlačno sodobno ponudbo prestavila mejnike na področju vodnih doživetij in postavila višje standarde. Termalija Family Fun je namenjena predvsem družinam z otroki, Termalija Relax pa željnim sprostitve in rekreativnega plavanja,« dodaja Florjan Vasle.

Termalija Family Fun predstavlja v Sloveniji in širše doslej še nevideni svet vodnih avantur, ki ponuja zabavo za vso družino – mogočno vodno oazo z notranjim in zunanjim bazenom, amfiteatrom, ob katerem je velik prostor za otroško rajanje z vodnimi pištolami, širokimi tobogani in plezalnimi mrežami. Vrhunec doživetja predstavljata avanturistična tobogana Fun & Splash, pa zabavna plezalna stena nad bazenom s slapovi. »Digitalna generacija je vedno bolj zahtevna in išče več, ne zadostuje ji samo kopanje v bazenih z masažami in zdravilno termalno vodo. Njej so namenjeni multidimenzionalno doživetje v 7D-kinu, interaktivne igre, igralne konzole, elektronska košarka in interaktivna tla. Najmlajši uživajo v igralnici Oliland z inovativnimi igrali, poligonom, stenskimi vzponi, suhim bazenom z žogicami, labirintom za premagovanje ovir... Medtem ko se otroci zabavajo v virtualnem svetu, se starši razvajajo ob najljubši pijači kar v bazenu v aAuabaru ali so aktivni v fitnesu,« pravi Vasja Čretnik, prokurist Term Olimia. Pri celostni prenovi kompleksa niso pozabili niti na dojenčke, saj imajo ti čisto svoj Baby Fun, v njem pa med drugim bazen z mivko. Mamice imajo na razpolago sodobne intimne prostore za dojenje, previjanje in pripravo otroške hrane.

Znameniti svet savn v Termah Olimia, ki je že doslej slovel kot eden najlepših in največjih pri nas, je bogatejši za veliko programsko savno Teater vetra, opremljeno z zvočnimi in svetlobnimi učinki. Savna lahko sprejme več kot sto (!) ljudi hkrati. »Do konca junija bosta gostom na razpolago še dve savni z inovativnim programskim počivališčem ob kaminu,« dodaja Vasja Čretnik. Za občino Podčetrtek, ki se razvija v najbolj intenzivno turistično destinacijo v Sloveniji, je to velika pridobitev, poudarja župan Peter Misja in dodaja: »V Podčetrtku smo že davno doumeli in razumeli, da moramo s Termami Olimia ciljati na isti gol!«