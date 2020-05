Potem ko je bilo lani v tem času na pobočjih zahodnih Karavank opaziti množice pohodnikov, ki so se prišli poklonit prazniku cvetočih narcis, bodo letos v belo obarvani travniki zaradi ukrepov v državi precej bolj osamljeni. »Cvetenje narcis v najnižjih in najbolj prisojnih legah je sicer že v zatonu (Plavški Rovt), trenutno je višek cvetenja v okolici Planine pod Golico in Javorniškega Rovta. V tem tednu bo višek cvetenja še v najvišjih legah (na Golici in Španovem vrhu),« je pojasnil predsednik Turističnega društva Golica Klemen Klinar in dodal, da je letos ključnic, kot edinstvenim narcisam pravijo domačini, manj kot običajno. Najverjetnejši razlog za to je izrazita pomladna suša.

Manjša turističnoinformacijska pisarna, ki sicer v Planini pod Golico deluje v maju in prvi polovici junija, letos še ni odprla vrat, a sogovornik pove, da načrtovane spomladanske zabavno-glasbene prireditve, poimenovane Miss narcis, ki običajno poteka konec maja, letos ne bo. »Zaradi informacij, ki krožijo po medijih, o tem, da organiziranje prireditev še nekaj časa ne bo mogoče, se za kratkoročno prestavitev dogodkov nismo odločili. Tudi v juniju namreč izvedba prireditev verjetno še ne bo mogoča. Trenutno tečejo pogovori o nadomestni prireditvi v septembru, a izvedbe v tem trenutku še ne moremo potrditi,« je odločitev argumentiral Klinar.