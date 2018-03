Zbiralnik bodo predstavili na parkirišču Osnovne šole Vižmarje-Brod v Ljubljani, kamor bodo lahko ljudje pripeljali stare štedilnike, pralne stroje, zamrzovalne skrinje, hladilnike, računalnike, pomivalne stroje, pečice, mikrovalovne pečice, klimatske naprave, televizorje, radie, monitorje, male aparate (npr. likalnike, električne stroje, prenosne telefone, električne igrače) ter sijalke in baterije.

Mobilni zbiralnik bo nato potoval po državi, postavljali ga bodo na podeželju, na lokacijah, ki so oddaljene od zbirnih centrov, s čimer želijo ljudem olajšati pravilno odlaganje tovrstnih odpadkov. Kot so za STA povedali v družbi, bodo zbiralnik do poletja postavljali na območjih Škofje Loke, Vrhnike, Novega mesta, Trbovelj, Krškega in Velenja, za jesen so še v pogovorih z nekaterimi drugimi občinami.

Izdelava mobilnega zbiralnika je del projekta E-cikliraj, katerega namen je med drugim ozaveščanje pomembnosti pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami ter vzpostavitev infrastrukturne mreže za čim bolj preprosto in dosegljivo možnost ločevanja teh odpadkov.

Tako naj bi med drugim skupno postavili vsaj 400 uličnih zbiralnikov in 45 zelenih kotov v trgovskih središčih. Cilj je skladno z evropskimi direktivami do leta 2020 zbrati 65 odstotkov e-odpadkov in 45 odstotkov baterij, danih na trg, so zapisali na spletni strani projekta.