Pri Bostonu je zaradi poškodbe še vedno manjkal zvezdnik Kyrie Irving, prvi strelec ekipe pa je bil Jayson Tatum s 23 točkami in 11 ujetimi žogami. Morris je tekmo končal z 21 točkami, Boston pa je s tem prekinil Oklahomin niz šestih zaporednih zmag. Za te je bil s 27 točkami najboljši Russell Westbrook, ki je prispeval še osem skokov in sedem podaj.

Oklahoma je sicer manj kot 25 sekund pred koncem vodila še za šest točk, 12 sekund pred koncem pa je bilo 99:97, a je nato Carmelo Anthony zgrešil dva prosta meta. Po odmoru Keltov je Morris z lepim metom "fadeaway" z desne strani zadel za tri in zapečatil usodo gostov.

Zmaga je za Boston še toliko bolj pomembna, ker so v ekipi manjkali tudi Marcus Smart, Jaylen Brown in Daniel Theis, moštvo pa je zadržalo drugo mesto na vzhodni konferenci. Za Oklahomo bi bil poraz lahko usoden v boju za končnico, saj je ekipa trenutno na četrtem mestu zahodne konference, a so moštva vse do desetega mesta zelo tesno skupaj.

»Prišli so k nam s popolno zasedbo in vedeli smo, da tekma ne bo lahka. A smo strnili vrste, pokazali, da se želimo boriti in na koncu dobili to, kar smo želeli,« je po tekmi dejal strelec odločilnega koša Morris.

Boston:Oklahoma