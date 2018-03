»Goran Dragić? Radi ga imamo, in to zelo. Zdaj, ko se je vrnil Dwyane Wade, imamo veliko možnost, da naredimo kaj tudi v končnici.« Tako je na naše vprašanje o najboljšem slovenskem košarkarju med nedavnim obiskom Miamija odgovoril voznik Uberja Tino, medtem ko smo se skozi promet prebijali proti dvorani American Airlines Arena. Dogajanje okoli velikega objekta je v večerih, ko igra tekme domači Miami Heat, razburljivo. Nepregledna množica gledalcev in na desetine policijskih vozil, ki zaprejo okoliške ceste in usmerjajo promet, da ne pride do prometnega kolaps