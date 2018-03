Dolgi so dnevi v Ljudskem vrtu. Zelo dolgi. Igralcem in strokovnemu štabu ni preostalo drugega, kot da so včeraj nadaljevali delo in trenirali. Ampak niso bili edini. Tudi Zlatko Zahović se je po dvodnevni odsotnosti v tujini vrnil v pisarno. Le vzel je svoje stvari, sicer pa spoštuje suspenz, ki ga je do nadaljnjega proti njemu v ponedeljek sprožil upravni odbor NK Maribor. Napovedal je, da se bo še isti večer sestal s predsednikom kluba Dragom Cotarjem.

Cotar je sicer za EkipaSN zanikal Zahovićeve navedbe, da mu je, kot je športni direktor povedal tudi za Dnevnik, rekel, da je imel sicer prav, ampak da se mora za svoje besede opravičiti. »Moje besede so bile vzete iz konteksta. Zahovića sem res poklical in dejal sem mu, da se take stvari ne govorijo na uradnih novinarskih konferencah in da se mora opravičiti,« je pojasnil Drago Cotar in dodal, da je njega in druge Zahović zelo namočil ter spravil klub v neprijeten položaj.

Tudi zato, ker je novinar EkipaSN Dejan Mitrović, katerega izgubo očeta je omenjal Zahović na konferenci po porazu s Krškim, včeraj poiskal pomoč na policiji zavoljo prejetih groženj. Zahovića za komentar včeraj nismo dobili, je pa za Večer dopoldne ponovil, da še vedno meni, da ni razloga za opravičilo: »Posnetek sem gledal še desetkrat, da se res prepričam, da ni bilo kaj spornega. Po tekmi so bile tenzije, a ni bilo nič neprimernega. Strinjam se, da omenjanje tragedije ni bilo tema novinarske konference. Moj namen je bil izluščiti nekaj pozitivnega – da življenje ni enostavno, da se včasih, na žalost, zgodi kaj, za kar sploh nisi kriv. To so preresne stvari, da jih človek ne bi jemal resno. Moje besede, tragedija, spoštovanje in sožalje, so to potrdile.«

Za nepotrebno je označil sporočilo kluba, v katerem se je NK Maribor že v nedeljo opravičil novinarju in ogradil od njegovih izjav. »Če bi me vprašali, bi jim povedal, za kaj je šlo. Prepričan sem, da bi mi verjeli,« je za Večer povedal Zahović. Poudaril je: »Ne razumem, zakaj se v vsaki moji besedi išče sovražni govor, afero. Tukaj je ni. Edina afera je, da je Maribor trenutno rezultatsko slab. Ko mi bo kdo pokazal, kaj je bilo v mojih besedah nesprejemljivega, se bom z veseljem opravičil. Čisto miren sem, pripravljen sem se soočiti s komer koli.«