Zahović bo moral prevzeti odgovornost

Dolg je seznam ekscesov Zlatka Zahovića v obdobju enajstih let v vlogi športnega direktorja Maribora, potem ko je bil kot genialen nogometaš že vpleten v škandale, katerih vrhunec je bil »spor Šmarna gora« s selektorjem Srečkom Katancem na svetovnem prvenstvu leta 2002 v Južni Koreji. Leto 2007: po vdoru Viol v slačilnico je zamenjal trenerja Milka Djurovskega, sam pa ostal na funkciji tudi s pomočjo politične podpore stranke SDS. Leto 2012: zaradi neprimernega vedenja na derbiju z Olimpijo si je prislužil trimesečni suspenz, ker je na tribuni VIP žalil predsednika NZS Aleksandra Čeferina in po tekmi dogodke v Stožicah ocenil kot sramoto za človeški rod. Leto 2013: po odhodu trenerja Darka Milaniča je odstopil in se vrnil, ko so ga prosili na kolenih. Leto 2015: na gostovanju v Zavrču je gostiteljem zabrusil, da smrdijo po mesu in ribah… Leto 2016: z neprimernimi sporočili SMS je zasul igralca Agima Ibraimija, ki je nato odšel iz kluba. Leto 2017: zaradi incidenta s sodniki po evropski tekmi s Hafnarfjordurjem v tunelu Ljudskega vrta mu je Uefa izrekla sedemmesečni suspenz. Leto 2018: po tekmi s Krškim je z neprimernimi besedami obračunal z novinarjem Ekipe Dejanom Mitrovićem.