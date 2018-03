Mariborčani so drugič zaporedoma ostali praznih rok na domačem igrišču. Po porazu proti Domžalčanom so včeraj klonili še proti Krčanom, za Ljubljančani, ki se bodo danes v Novi Gorici pomerili z Ankarančani, pa trenutno zaostajajo za sedem točk. Mariborska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 31. marca, gostovala pri vodilni ljubljanski zasedbi, Krčani pa se bodo ta dan doma pomerili z Domžalčani.

Na novinarski konferenci po tekmi zmaga gostov ni bila v ospredju, pred novinarje je namesto trenerja vijoličnih Darka Milaniča stopil športni direktor kluba Zahović, ki ga je zmotilo vprašanje novinarje Ekipe, sina pokojnega Dejana Mitrovića (o odmevnem umoru smo pisali na Dnevniku). Tega je namreč zanimalo, če je razočaran nad obiskom gledalcev v Ljudskem vrtu.

»Ti hočeš samo provocirati. Počasi, vsi vemo, koliko si star. Ne provocirati, daj eno lepo vprašanje. Vem, da si iz Ekipe, imaš še dovolj časa,« in nadaljeval z vprašanjem: »Tebi se je pred kratkim zgodila ena tragedija, kajne? Te je kaj izučila?« »Ne bi rekel, da te je izučila. Še vedno hočeš provocirati, še vedno si nesramen. Naj te izuči, da ni vse črno in belo. Počasi, ker sicer lahko jaz tebi enako rečem, da se ti je vrnilo v življenju, pa mislim, da se ti ni.«

Zahović pa se ni ustavil pri tem, vendar je naslednje vprašanje, ki ga je prejel v zvezi z bojem za naslov prvaka, ponovno navezal na novinarja Ekipe: »Ni vedno postlano z rožicami. Včasih, kar sem želel povedati gospodu, se ti zgodi nekaj, pa nisi za nič kriv, tako kot ni bil tvoj oče kriv. Pa se zgodi, pa sploh ne veš zakaj. To se dogaja danes nam.« Novinar ga je nato opomnil, da je neprimerno, da o tem govori na novinarski konferenci, Zahovič pa je nadaljeval, rekoč »nespoštljivost je bila obojestranska, dovoli tudi meni, da sem nespoštljiv. Malo sem starejši od tebe.«

Zahovićev nastop, ki naj bi razbremenil nogometaše in trenerja, se je tako sprevrgel v škandalozne izjave. Športni direktor vijoličnih si očitno predstavlja, da so novinarji piarovci, ki naj postavljajo »lepa vprašanja«. Če so mlajši, bi moralo to očitno držati dvojno. Poleg tega pa bode v oči najmanj pomanjkanje osnovnih človeških vrednot. Ne, slabi rezultati na nogometnih tekmah niso primerljivi z izgubo očeta, polega tega pa to nikakor ni tema za novinarsko konferenco po tekmi Maribor-Krško.

Ali bodo temu sledile ustrezne sankcije, zaenkrat ni jasno. Pričakuje se odziv mariborskega kluba, Društva novinarjev Slovenije in Društva športnih novinarjev Slovenije.

