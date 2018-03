Hopel popel po ameriško

Potrebujemo 8 manjših krompirjev s tenkim olupkom, nekaj žlic olja iz koruznih kalčkov, 6 žlic surovega masla, 1 skodelico (2,5 dl) sesekljane čebule, 1 skodelico sesekljane zelene paprike, 1 skodelico na kocke nasekljane goveje salame ali klobas, 10 jajc, 2 veliki žlici sesekljanega peteršilja, 2 veliki žlici mleka, 1 skodelico naribanega sira.

Krompir napol skuhamo (približno 15 minut), nato ga odcedimo in narežemo na polcentimetrske rezine. V veliki ponvi pri srednjem ognju krompir pražimo na olju in ga potresamo, da začne rjaveti. Dodamo maslo, nato še čebulo, papriko in salame. Pomešamo in pražimo tako dolgo, da krompir in salame postanejo hrustljavi, zelenjava pa se zmehča. Jajca dobro umešamo skupaj s svežim peteršiljem in mlekom. Z mešanico prelijemo vse sestavine v ponvi in občasno premešamo. Ko jajca že nekoliko zakrknejo, jed posujemo s sirom, pokrijemo in na majhnem ognju pečemo še kakšnih šest minut, da jajca zakrknejo, ampak ostanejo še nekoliko vlažna. Postrežemo s popečenim kruhom.

Hopel popel po berlinsko

Potrebujemo približno pol kilograma ostankov kuhanega mesa (največkrat je to goveja pečenka, lahko pa uporabimo tudi govedino iz juhe, svinjino, perutninsko meso, klobase, salame… kar je pač pri roki), 2 čebuli, 4 žlice masla ali oljčnega olja ali kombinacijo obojega, približno pol kilograma ohlajenega kuhanega krompirja, morsko sol, sveže zmleti poper, 8 jajc, vejico peteršilja ali šopek drobnjaka.

Kuhan krompir narežemo na rezine. Meso narežemo na koščke ali na tenke trakove. Čebulo sesekljamo in jo spražimo na dveh žlicah izbrane maščobe. Ko postekleni, dodamo izbrano meso. Premešamo in dodamo preostalo maščobo ter narezan krompir. Pražimo tako dolgo, da postane krompir zlato rjav. Po okusu solimo in popramo. Jajca umešamo in jih prelijemo čez sestavine v ponvi. Previdno mešamo, dokler jajca ne zakrknejo, nato posujemo s sesekljanim peteršiljem ali drobnjakom in nemudoma postrežemo.