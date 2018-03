Ramstek z gorčično poprovo skorjico in stročjim fižolom

Potrebujemo 4 ramsteke po 250 g, 300 g odcejenega kuhanega ozkega zelenega stročjega fižola (prikladno je uporabiti tistega iz konzerve), 2 veliki šalotki, 20 g očiščene sveže korenine hrena, 70 g masla, 4 žlice oljčnega olja, 4 žlice zrnate gorčice, morsko sol, sveže zmlet črni poper, 1 žlico belega popra v zrnu, šopek peteršilja.

Štirideset gramov masla pristavimo in počasi stalimo. Beli poper stremo v možnarju. Hren drobno naribamo. Peteršilj osmukamo in drobno sesekljamo. Za skorjico zmešamo tekoče maslo, zrnato gorčico, nariban hren, zdrobljen beli poper in sesekljan peteršilj. V veliki ponvi segrejemo olje, na katerem začinjene ramsteke po vsaki strani pečemo tri minute in pol za srednje pečene. Šalotko olupimo in drobno sesekljamo. V pečici segrejemo zgornji žar. Pečene ramsteke prestavimo na toplo in začinimo s soljo in sveže mletim poprom. Iz pečenkinega soka po potrebi (oziroma želji) poberemo odvečno maščobo, potem pa dodamo preostalo maslo. Dodamo sesekljano šalotko, ki jo počasi pražimo dve minuti, da postekleni. Odcejen stročji fižol stresemo na prepraženo šalotko in ga le nekaj minut pražimo. Pečene ramsteke namažemo s skorjico, položimo v pekač in za minuto postavimo pod zgornji žar v pečici. Tako pripravljene ramsteke razdelimo na segrete krožnike in obložimo s stročjim fižolom. Po želji priložimo še pečeni ali ocvrti krompir in skupaj z listnato solato postrežemo kot nekoliko pikantno glavno jed.

l Domačo različico gorčice, imenovano ženof, so zlasti na Dolenjskem nekoč pripravljali tako, da so sladek mošt posladkali po okusu, dobro prevreli in s površja sproti pobirali peno. Nato so z zavrelico prelili gorčično seme, vse skupaj dobro premešali in pokrili s krpo. Ohlajeno so nalili v steklenice in pustili zoreti nekaj tednov.