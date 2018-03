Slaba polovica slovenskih gospodinjstev uporablja omenjene aparate v času višje tarife, kar predstavlja potencial za znižanje stroškov.

Vsak zase in vsi skupaj

Pralni stroj morda res ne predstavlja velikega stroška za elektriko, ampak vsi gospodinjski aparati skupaj z razsvetljavo in drugimi porabniki električne energije, kot so toplotne črpalke, IR-paneli in drugi sekundarni načini gretja, grelniki vode, TV-sprejemniki, računalniška oprema, polnilniki in mali gospodinjski aparati, pa povzročajo znatne stroške. Rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 kažejo, kako 1015 anketiranih slovenskih gospodinjstev uporablja posamezne aparate, kot so pralni, sušilni, pralno-sušilni in pomivalni stroj.

Pralni stroj uporablja 93 odstotkov gospodinjstev, sušilni stroj pa tretjina gospodinjstev. V obeh primerih je slaba polovica strojev mlajših od pet let. Pralno-sušilni stroj uporablja sedem odstotkov gospodinjstev, od tega je skoraj polovica strojev mlajših od pet let. Pomivalni stroj uporablja dve tretjini gospodinjstev, od tega je skoraj dve petini strojev starih največ pet let.

Primerjava rezultatov s predhodnimi merjenji raziskave REUS kaže, da se od leta 2010 število energijsko varčnih pralnih, pomivalnih in predvsem sušilnih strojev konstantno povečuje. V primerjavi z letom 2015 ima več gospodinjstev pralne in pomivalne stroje z eko programom. Kljub temu pa se je pogostost uporabe eko programa znižala glede na 2015. Pri pralnem stroju eko program vedno uporablja le 14 odstotkov gospodinjstev, pri pomivalnem stroju pa dobra četrtina. Primerljivo s preteklim merjenjem se večina gospodinjstev odloča za uporabo aparatov v času cenejše tarife (delavniki od 22. do 6. ure, sobota, nedelja in prazniki ves čas). V primeru vseh aparatov so stroji pri uporabi v veliki večini gospodinjstev vedno ali večinoma polni.