Nacionalni odbor za varnost v transportu (NTSB) je v mesto Tempe pri Phoenixu, kjer je potekal test, poslal preiskovalno ekipo. Iz doslej znanih informacij pa je že jasno, da je šlo za nesrečo, kjer je tehnologija morda delovala brezhibno, vendar brez upoštevanja nepredvidljivega človeškega dejavnika. Ta je še vedno največji izziv strokovnjakov pri uvajanju nove tehnologije.

Na šoferskem sedežu Uberjevega testnega vozila je sicer sedel človek, vendar pa je bil avtomobil v samodejnem načinu obratovanja. Do nesreče je prišlo okrog 22. ure zvečer v nedeljo po krajevnem času. 49-letno Elaine Herzberg so odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje podlegla poškodbam in postala prva smrtna žrtev samovozečega vozila.

V podjetju Uber so se že odzvali na twitterju, kjer so zapisali, da sočustvujejo z družino nesrečne peške. Dodali so, da z lokalnimi oblastmi sodelujejo pri preiskavi dogodka, dodatnih informacij pa niso podali. Tudi Uberjeva izvršna direktorica Dara Khosrowshahi se je oglasila na twitterju, kjer je zapisala, da razmišljajo o družini ponesrečene, medtem ko skušajo ugotoviti, kje se je pravzaprav zgodilo. Nadaljnji poskusi s samovozečimi vozili v Phoenixu, Pittsburghu, San Franciscu in Torontu pa so za zdaj ustavljeni.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident. — Uber Comms (@Uber_Comms) March 19, 2018