Odvetnica taksistov Doris Košta je na današnji novinarski konferenci v Splitu povedala, da za kazensko ovadbo stoji približno 1500 taksistov iz njihovih združenj Zagreba, Splita in Velike Gorice, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Trdi, da so se taksisti znašli »pred zidom«, ker pogovori s predstavniki vlade niso prinesli sadov.

Taksisti menijo, da minister Butković in njegovi sodelavci niso izvajali hrvaških zakonov in niso preprečili opravljanja neregistrirane dejavnosti, niti zagotovili enakih pogojev za vse ponudnike taksi storitev. Ocenili so, da so odgovorni na pristojnem ministrstvu s svojimi dejanji povzročili veliko škodo legalnim taksi prevoznikom.

Košta je spomnila, da je evropsko sodišče v Luksemburgu potrdilo Uber kot ponudnika prevozniških storitev, kar na Hrvaškem zanikajo. Kot je poudarila, tudi na hrvaških sodiščih obstajajo kazni proti voznikom Uberja zaradi nezakonitih storitev.

Predsednik združenja taksistov pri hrvaški obrtniški zbornici Božo Miletić meni, da želi vlada z zakonom ugoditi interesom Uberja. Zahteval je tudi odstop Butkovića in njegovih sodelavcev.

S hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so danes odgovorili, da so taksisti in njihovi predstavniki objavili vrsto netočnih informacij. V sporočilu za javnost so zapisali, da predlog zakona še pripravljajo, ter da bo sledila javna razprava o zakonskem načrtu.

Ponovili so, da nameravajo z novim zakonom liberalizirati trg prevozov s taksiji ter državljanom omogočiti bolj dostopen in poceni prevoz ter končno sprejeti zakon, ki bo v skladu s potrebami sodobnega trga v 21. stoletju. Ocenili so, da so kazenske ovadbe proti ministru in njegovim sodelavcem del pritiska taksistov z namenom vpliva na rešitve v novem zakonu.