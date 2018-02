Ministrstvo za infrastrukturo bo podaljšalo javno razpravo o predlogu sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ga je v javno razpravo ter medresorsko usklajevanje poslalo konec januarja. Prvotni rok za podajo pripomb je bil 17. februar, novi datum pa še ni znan. Na ministrstvu so pojasnili, da želijo priti do najširšega možnega soglasja glede urejanja taksi prevozov in novih oblik prevozov, ki se opravljajo prek informacijskih platform. Rešitve iščejo v sodelovanju s socialnimi partnerji, gospodarsko in obrtno zbornico ter drugimi zainteresiranimi.