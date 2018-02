Včasih je veljalo pravilo, da mačk ne smemo kopati oziroma umivati z vodo in da se te lahko popolnoma dobro očistijo same. Res je, da je za mačko umivanje z vodo stresno, a to pravilo vendarle lahko tudi prekršimo, saj se včasih zgodi, da ni druge rešitve in je temeljito prhanje tisto, kar mačka v tistem trenutku najbolj potrebuje.

Če se bomo na umivanje mačke temeljito pripravili, bomo izkušnjo olajšali tako njej kot nam, zato je, preden jo šokiramo z vodo, dobro vedeti nekaj stvari. Najprej predvidite, kako se bo vaša mačka odzvala na kopel. Če je ena od tistih, ki se vode po vsej sili izogibajo, zato pričakujete, da bo nanjo nasilno reagirala, je morda dobro, da prej za nasvet, kako se lotiti tega projekta, vprašate veterinarja. V vsakem primeru pa se z dolgimi rokavi zaščitite pred morebitnimi praskami, saj se bo mačka prhanju ali kopeli zagotovo uprla s kremplji.

Preden boste mačko položili v kopalno kad ali korito, jo temeljito prečešite, da odstranite vozle in staro dlako, ter si na dosegu rok namestite vse pripomočke, ki jih boste potrebovali med kopanjem mačke. Med njimi naj bodo šampon, ki ga izberite glede na starost vaše mačke in glede na dolžino njene dlake, zraven pa še krpa za umivanje glave in obraza ter brisača, s katero boste mačko osušili.