Zgodba se je začela z brodolomom. Skupina deskarjev na valovih, med katerimi je bil tudi Klemen Šurk, je nekje v Indijskem oceanu iskala popolne valove, nakar je njihov čolnič zadela barkača in ga dobesedno prepolovila. Pripetljaj resda druščini ni uničil celotnega doživetja, jim je pa uničil vse imetje, ki so ga imeli v čolnu.

Tako se je posadilo seme poslovne ideje neprepustnih nahrbtnikov. Šurkova raziskava trga je pokazala, da idealen nahrbtnik, ki bi ščitil vsebino pred vdorom vode in hkrati ponujal dovolj praktične vrednosti, ne obstaja. Na voljo je sicer kar nekaj neprepustnih vreč in podobnih pripomočkov, vendar pravega izdelka zase ni našel.

»Začel sem s skicami, idejami za materiale in predvsem sem razmišljal, kaj bi kot uporabnik potreboval,« pojasnjuje Klemen Šurk. Z zbiranjem informacij na spletu je odkril primerno tovarno na Kitajskem, ki je za približno 200 dolarjev sprejela naročilo za izdelavo vzorca. Poslal jim je svoje želje in čez nekaj tednov že prejel prvi nahrbtnik.

Minevali so meseci in v tem času je tudi intenzivno testiral izdelek, kar pa, pojasnjuje, je bilo velik užitek. Nahrbtnik se je izkazal za popoln pripomoček pri daljših izletih z desko za stoječe veslanje, za raftanje, planinarjenje in potovanja nasploh.

Nahrbtnik združuje prednosti navadnih nahrbtnikov in vodotesnih torb. Izdelan je iz materiala tarpulin – posebne tkanine, ki je z obeh strani prevlečena s poliestrom. Ta se uporablja tudi za razne zaščitne ponjave kot tudi pri opremi za kampiranje. Nahrbtnik drytide ima vse šive narejene po metodi varjenja, kar mu zagotavlja stoodstotno nepropustnost. Vsi žepi na zunanji strani pa so opremljeni s posebnimi zadrgami, ki odbijajo vlago.

»Na svojih potovanjih po Aziji sem ničkolikokrat doživel, da so nas ujeli monsunski nalivi. S takim popotniškim nahrbtnikom ni skrbi, da bi se zmočili oblačila in elektronika,« poudarja Šurk. Nahrbtnik je v prvi vrsti udoben za prenašanje, ima 15 litrov prostornine in vse potrebne shranjevalne površine (pomanjkanje teh je glavni manko nepropustnih vreč). Ima torej predalnik za osebni računalnik, za steklenico in druge drobnarije.

Drytide lahko potopimo v vodo, pa bo njegova notranjost vsaj začasno ostala suha. Če ga pustimo v vodi, bo plaval v nedogled in ščitil suho notranjost. Primeren je tudi za območja, kjer voda ni glavna težava – notranjost namreč stoodstotno ščiti tudi pred vdorom mivke in peska, ki sta prav tako nadlogi, sploh za elektronske pripomočke.

Uradna predstavitev izdelka bo predvidoma konec marca, cena zanj pa naj bi bila okrog 100 evrov.