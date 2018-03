»Svojo funkcijo dajem na razpolago. Upravni odbor in predsednik, torej ljudje, ki vodijo klub, pa naj odločijo. Karkoli bodo odločili, bom sprejel in spoštoval. Čakam na odgovor,« nam je včeraj povedal Zlatko Zahović, športni direktor NK Maribor, potem ko je govoril tudi s predsednikom kluba Dragom Cotarjem. »Ne želim biti v slabih odnosih s klubom, s katerim smo toliko osvojili v teh enajstih letih. NK Maribor je moje srce. Ni pa razloga, da se opravičim za karkoli. Moje sporočilo je bilo globlje, kot kdo misli, svojo družino bom pa vedno zaščitil, funkcijo zato dajem na razpolago.« O svojih besedah, izrečenih na sobotni konferenci po porazu v tekmi s Krškim, ni želel govoriti: »Ker za to ne vidim razloga.«

Ni prvič v tej situaciji, saj je o odstopu govoril že po letu dni na funkciji leta 2007 po rezultatski krizi, ko je pripeljal Milka Djurovskega, a je nato odšel le slednji. Drugič je nepreklicno odstopil poleti 2013, ko je za razlog navedel pregorelost, vendar se je čez teden dni, kot so takrat pozivali tako Cotar kot Viole, naposled vrnil. »Nisem jaz tisti, ki odločam. Dokazalo se je (z opravičilom kluba, op. a.), da nisem jaz tisti. Ni razloga za opravičilo, ne pride v poštev. Tudi predsednik je rekel, da imam prav, ampak da bi se moral opravičiti. Česar ne razumem: hkrati imam prav, a bi se moral opravičiti? Vedno se, če naredim napako, opravičil sem se tudi v primeru Ibraimi. Nihče ni verjel, ampak nisem jaz tisti, ki odloča, zdaj po sporočilu kluba lahko vidimo, da odločajo drugi in to spoštujem. In vedno sem spoštoval. Razumem klub in ljudi, s katerimi sem delal enajst let. Ne želim priti v konflikt. Sprejel bom njihovo odločitev.«