Vremenska napoved kroji spored tudi v 24. krogu slovenske nogometne lige. Ker v Dravogradu, kjer domače tekme igra primorski prvoligaš Ankaran, pričakujejo sneg in nizke temperature, so tekmo z Olimpijo prestavili v Novo Gorico. A najboljša in najslabša ekipa lige bosta igrali pred praznimi tribunami. Ankarančani so se za prestavitev kraja igranja odločili šele v četrtek, zato niso imeli dovolj časa za pridobitev dovoljenja za organizacijo javne športne prireditve, ki bo tako za zaprtimi vrati. Ankaran je letos v Novi Gorici že gostil Triglav (zmaga z 2:0) in Domžale (poraz z 0:4). Domžale so tedaj pokrile polovico stroškov (2000 evrov), ki so jih imeli Ankarančani z organizacijo tekme, Olimpija po neuradnih podatkih tega ne bo storila.

Ekipi v lokalni derbi stopata izenačeni po točkah. Rudar ima tekmo manj, Celje pa je v boljši formi in igra izjemno učinkovito. Rudar je bil v Stožicah nebogljen in povsem ponižan, saj je imel težave že z osnovno kombinatoriko. Nekateri igralci so se vedli, kot da je zanje tekma nebodigatreba, saj so bili z mislimi očitno že na savinjsko-šaleškem derbiju, ker je to neposreden dvoboj za evropsko vozovnico. Celjani so ekipa z visoko moralo, saj so na zadnjih dveh tekmah prišli do zmage po zaostanku. Največji kapital kluba so slovenski igralci, ki imajo idealno okolje za razvoj. Trener Dušan Kosič namreč zagovarja igro, skozi katero lahko predstavijo vse svoje odlike, da se zanje začnejo zanimati tuji klubi.

Toda vijoličastim časa – še bolj pa točk – vse bolj zmanjkuje. Sploh v Ljudskem vrtu. Izkupiček dva remija in poraz z Domžalami se definira kot kriza. »Treba se je popraviti v več segmentih. Ni odločujoče samo to, da nismo zadeli. Bili smo neodločni pri štirih zadetkih, ki smo jih dobili. V obrambi moramo dobiti stabilnost, branjenje nazadnje ni bilo podobno Mariboru,« Milanič razloge za izgubo točk ne vidi le v zapravljenih priložnostih. Danes ne bo mogel računati na kaznovanega Martina Milca, nadomestil ga bo Adis Hodžić. Taktika proti Krčanom je jasna: »Skušali bodo izkoristiti hitrost v protinapadih, aktivirati moramo svoje prednosti. Začeti moramo od temeljev.« K tem bo lahko dodal tudi Jana Mlakarja, povratnika po poškodbi.

Za Maribor je izračun, zdaj ko so po premoru na štirih tekmah osvojili komaj pet točk, preprost. »Živeti moramo za to tekmo in vse naslednje,« je jasno tudi Darku Milaniču . Ni edini z resnobnejšim tonom, tudi Damjan Bohar samokritično izraža nezadovoljstvo. »Dejanja bodo pokazala, ali so to le prazne besede ali razumevanje situacije,« razmišlja Milanič.

ANKARAN – OLIMPIJA (v N. Gorici) jutri ob 13. uri, sodnik: Kajtazović

Za Olimpijo je to na papirju najlažja tekma, a trener Igor Bišćan je prepovedal podcenjevanje, ker bi jim hitro trda predla. Igralce opozarja na to, da ima Ankaran dovolj kakovostno zasedbo, ki jim lahko v vsakem trenutku povzroči težave. »Ne slepim se, da bo lahko. Za nas bo to zadnja tekma v nizu šestih preizkušenj in upam, da bomo nadaljevali v slogu iz minulih tednov. Ankaran je proti Mariboru dokazal, da zmore in zna. Bil je zelo čvrst, predvsem v prvem polčasu, ko Primorci prvaku niso pustili veliko prostora, zato vijoličasti do priložnosti skoraj niso prihajali. Prepričan sem, da bodo tudi proti nam zelo motivirani, čvrsti in trdi, nevarni pa z dolgim metom iz avta, prekinitev ali protinapada. Če bomo tekmo vzeli kar najbolj resno, bo do izraza prišla naša kakovost,« je tekmo napovedal Igor Bišćan.

Prav 39-letni Hrvat ima največ zaslug za uspehe na zelenici, medtem ko je ozračje v klubskih pisarnah zaradi pogostih kadrovskih menjav povsem drugačno. Bišćan je v ekipi vzpostavil harmonijo, čeprav ima toliko kakovostnih igralcev, da vsi ne morejo igrati, a mu verjamejo in zaupajo, ker jih je prepričal z znanjem in poštenostjo. Jeseni odpisani (Benko, Miškić…) so trpeli, trenirali in molčali, spomladi pa postali aduti v širokem spektru taktičnih rešitev.

Verjetni postavi – Ankaran: Bužan, Gliha, Humar, Badžim, Matošević, Mate, Suljić, Soldo, Vodeb, Gerc, Santos. Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Umerović, Štiglec, Čanađija, Tomić, Savić, Kronaveter, Issah, Benko.

Naš namig: 2.