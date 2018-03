Težko je verjeti, da lahko nov spodrsljaj nogometašev Maribora, ki so v 24. krogu prve slovenske lige na domačem igrišču izgubili proti Krškemu (0:2), zasenči še kaj drugega v povezavi s klubom, a ravno to se je zgodilo po sobotni tekmi, ko si je nedopusten nastop na tiskovni konferenci privoščil športni direktor Zlatko Zahović. Olimpija je nato dan kasneje le potrdila pričakovano in z gladko zmago na gostovanju proti Ankaranu (3:0) tekmecu na vrhu ob tekmi več ušla že za deset točk.

Nedopusten izpad Zahovića

Maribor ni izgubil samo tekme s Krškim. Ob tem, da izgublja bitko za naslov, je predvsem izgubil tekmo s samim sabo. In izgubil je drugi del svojega slogana. Čast. Izpad Zlatka Zahovića, ki je nedopustno omenjal in ponavljal tragedijo novinarja, ki je v okrutnem zločinu izgubil očeta, ni preusmeril pozornosti od poraza. Bil je poraz sam po sebi. Nič niso zalegle besede Darka Milaniča pred tekmo, kako obramba ni podobna Mariboru. Da bodo svoje povedala dejanja na igrišču. Njegovo dejanje? Po porazu izjav ni dajal. Potem ko je Krško gladko prišlo do zmage. Še lažje kot v torek Domžale. In to v Ljudskem vrtu. Štiri domače tekme. Dve točki. Gol razlika 3:6. »Prišel sem, ker sem želel priti,« je ob prihodu na konferenco povedal Zlatko Zahović, dodal, da je moštvo v slabi fazi na slabih igriščih zabijalo stative in prejemalo evrogole, si privoščil osebni izpad po vprašanju o (slabem) obisku, na večkrat ponovljeno vprašanje, ali je Milanič še trener, pa trikrat ponovil: »Ne razumem vprašanja.« Krško je izkoristilo, skoraj ponovilo to, kar so pred njim storili Aluminij (0:0), Rudar (2:2) in Domžale (1:2), le da so Maribor nadigrali. Ne samo evrogol Luke Volariča in iznajdljivost Luke Vekića. Tonči Mujan, ki ga je pohvalil še Zahović, je prešprintal, kogar je želel. Vijoličasti pa več od prečke Marka Šulerja in zapravljenih priložnosti Gregorja Bajdeta in Saše Ivkovića niso zmogli. Alen Ščulac, trener Krškega, je bil po svoji prvi zmagi edini, ki je vstal sredi tiskovne konference, povedal pa je, da so izkoristili slab moment prvakov. Po devetih porazih in remiju naposled tekma, kjer je Krško zmagalo, izgubil pa je ne samo mariborski, ampak slovenski nogomet.