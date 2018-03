Predstavo odpre Dantonov monolog, usmerjen naravnost v gledalce, ki z nasnetim smehom vzpostavi uprizoritveni kod in pristriže resnejše vsebinske poudarke predstave – te prihrani za sklepno ponovitev. Kot se na koncu ponovi tudi spust zavese, ki sledi in z neizprosnostjo giljotine že takoj na začetku odmeri mesto med Dantonovima smrtma. Čemu torej odmeri mesto, kaj je vmes? Med začetnim in končnim spustom giljotine na podlagi uprizoritvenega okvira poteka »dekapitacija«, ki močno skrajšano in premetano dramsko besedilo (Eva Mahkovic) postavi na set