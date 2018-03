Strukturno nizanje posamičnih prizorov poteka po prostoasociativni liniji, med eno in drugo sekvenco se ideje padca/padanja pogosto kažejo kot nepovezane, morda celo nasprotujoče, funkcije (vloge) izvajalk in izvajalcev so razdrobljene, pomensko raztegnjene, v njih ne gre iskati dosledne identitete, podrejeni so zgolj reprezentiranju, proizvajajo »stroj padcev«. So tudi popolnoma brez besed oziroma glasu, s čimer padanju odvzamejo bistveno spremljevalno komponento krika, (za)vzdiha ali medmetov kot signalov presenečenja, užitka ali prestrašenosti. Čas padanja se v uprizoritvi n