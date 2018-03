Valentina Turcu, koreografinja in prejemnica nagrade Prešernovega sklada: »Ko zaprem oči, se zgodi vizija«

Pod sloganom Valentina za valentinovo so se v SNG Maribor sredi februarja poklonili svoji hišni in hkrati mednarodno uveljavljeni koreografinji Valentini Turcu – ob 25-letnici umetniškega ustvarjanja in kot nedavni dobitnici nagrade Prešernovega sklada. Dobila jo je za postavitev dramskega baleta Jevgenij Onjegin. Na ogled sta bili še postavitvi Romeo in Julija ter Carmen.