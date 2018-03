Darej Gorjup, ki so ga v petek na kranjsko okrožno sodišče pripeljali iz pripora, se o krivdi za več očitanih kaznivih dejanj, povezanih z izsiljevanjem v sostorilstvu, na predobravnavnem naroku ni izrekel. Sodišče mu je na prošnjo obrambe in potrdilom tožilstva, da pogovori o morebitnem priznanju krivde še potekajo, dalo dodaten teden časa za odločitev. Zato tudi tožilec Tilen Demšar zanj ni predstavil kaznovalnega predloga. O krivdi naj bi se Gorjup izrekel v četrtek, ko bo na zatožno klop kranjskega okrožnega sodišča sedel tudi soobtoženi Leonard Podgornik.

Po naših podatkih naj bi pri izsiljevanju škofjeloškega podjetnika, v katerem naj bi šlo neuradno za denarni znesek okoli pol milijona evrov, sodelovalo pet oseb. Zgolj eno kaznivo dejanje, povezano z dogajanjem lanskega septembra, pa obtožnica očita taksistu in informatiku Marku Bitencu, ki je v petek na predobravnavnem naroku krivdo za očitek priznal.

»Žal mi je, da je do tega prišlo in da sem prišel v stik s temi ljudmi,« je po priznanju dejal Bitenc. »Ne morem verjeti, da je kaj takega možno. Bil sem zaveden v to zgodbo. Prepričan sem bil, da je bil pobudnik dogajanja z oškodovancem v dobrih odnosih,« je opozarjal. Sodišče je Bitenca obsodilo na pogojno kazen devetih mesecev zapora s triletno preizkusno dobo. Sodnica Milena Turuk je ob tem poudarila tudi njegovo pomembno vlogo pri sodelovanju v postopku.

Bil naj bi zgolj izsiljevalčev taksist

Bitenc naj bi se takrat izdajal za Gorjupovega taksista in naj bi oškodovancu prikazoval, kako so mu suroveži, ki jih je vozil, razbili taksi. Potem naj bi oškodovancu prikazal, kot da gre na policijo, kjer bo oddal prijavo. A ker se je oškodovanec zbal za svojo varnost, naj bi obiskovalcema izročil 10.000 evrov, z dodatnima dvema do tremi tisočaki za domnevno nastalo škodo na avtu, ki naj bi preprečila Bitenčevo prijavo in s tem vpletanje policije. Te naj bi se oškodovanec bal zato, ker so mu jo vpleteni v dogajanje predstavili kot pristransko in nasilno.

Na kranjskem okrožnem državnem tožilstvu so potrdili, da je bila v tej zadevi obtožnica vložena zoper pet oseb. »Zoper pet oseb zaradi kaznivega dejanja izsiljevanja, zoper eno osebo pa še za kaznivo dejanje goljufije in kaznivo dejanje proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje,« so zapisali. Dodali so, da z nobenim od obtoženih ni bil sklenjen sporazum o priznanju krivde. S kaznivimi dejanji je bila pridobljena velika protipravna premoženjska korist, so še opozorili, vendar natančnejše številke niso navedli.