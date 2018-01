Če se v Kranju ena velika izsiljevalska zgodba končuje na sodišču, pa so celjski kriminalisti preiskali novo, prav tako zelo hudo izsiljevanje. Skupaj z žalskimi kolegi so ta teden zaradi suma storitve kaznivega dejanja izsiljevanja odvzeli prostost 35-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki ima sicer stalno prebivališče prijavljeno pri nas. Žal pa njegovega 25-letnega pajdaša, ki je prav tako bosanski državljan, prijavljen v Sloveniji, še niso izsledili.

Neuradno sumijo, da bi se lahko zatekel v Bosno in Hercegovino. Oba moška sta sicer našim policistom že dobro poznana, tako rekoč stara znanca, saj sta imela že v preteklosti z njimi veliko bližnjih srečanj, seveda zato, ker sta se znašla na drugi strani zakonov in so ju že ovadili zaradi različnih kaznivih dejanj.