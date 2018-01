Sodnica je Plavo obsodila le po določenih delih obtožnice, zato mu je izrekla tri leta zaporne kazni, medtem ko je tožilka zanj zahtevala osem let zapora. Obe strani sta že napovedali pritožbo na sodbo.

Idealna žrtev izsiljevanja

Sodišče, ki je izpeljalo okoli 30 obravnav in zaslišalo več kot 80 prič, je kritično presojalo izpovedbo Šterna. »Ugotovili smo, da gre za osebo, ki je pripravljena na tvegane poslovne odločitve in je na lahek način zaslužila velike vsote denarja ter ga tudi izgubila,« je pojasnila sodnica in dodala, da si je bil Štern tudi pripravljen izposojati denar za oderuške obresti in je bil kot tak idealna žrtev izsiljevanja.

»V enem delu smo ocenili, da njegova izpovedba ni prepričljiva. Zato smo določene obtožbene očitke izpustili iz opisa kaznivega dejanja,« je povedala Dvornikova in dodala, da je logična tudi razlaga zagovornika o nerazumljivosti, da bi si nekdo izposodil denar od nekoga, ki ga je predhodno izsiljeval. Zato je očitke, povezane z izterjavo dolga, izpustila.