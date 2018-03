Ideja o razgledni ploščadi na Starem gradu mesta v naročju Kamniških planin ni od včeraj. O njej so občani razmišljali in izmenjevali mnenja že pred dobrim desetletjem, ko jim je domači arhitekt Tomaž Schlegl predstavil megalomansko vizijo prenove Starega gradu – Kraljestvo orla Oberstein. Drzni projekt, ki je obsegal impozanten razgledni pomol, je bil nekaterim všečen, še več jih je menilo, da bi ogromni tujek oskrunil podobo vse krajine.

Zato jim zdaj zasebni vlagatelj s Koroške Stane Knez v sodelovanju s Schleglom ponuja prostorsko veliko bolj sofisticiran projekt z minimalnimi in skoraj nevpadljivimi posegi v prostor. Razgledna ploščad, za katero so že pridobili vsa ustrezna dovoljenja in soglasja, bo izdelana iz hrastovega lesa, v dolžino bo merila 50 metrov, nameščena pa bo na skalnem grebenu, ki povezuje Malo Špico s parkirnimi prostori pri Starem gradu. Zaradi steklenega podija na koncu razgledišča bo tudi precej adrenalinsko obarvana. Zaščitena bo z leseno in na koncu tudi s stekleno oziroma transparentno varovalno ograjo v višini 120 centimetrov, na katero bo pričvrščeno kovinsko držalo. V ograji bodo nameščene luči, tako da bo ploščad nad mestom žarela tudi v noč, ko bo prav tako omogočen varen dostop nanjo.

Turistična zanimivost

»Ploščad zna postati prava slovenska zanimivost, saj ponuja edinstven, skorajda tlorisen pogled na staro mestno jedro Kamnika, kar se lahko primerja le z avstrijskim Hallstattom,« je prepričan projektant Schlegl. Vlagatelj Stane Knez pa v prihodnosti v bližino riše tudi poletno sankališče, v smeri proti Palovčam tri hektarje veliko ekološko samooskrbno planinsko vas… »V nasprotju z razgledno ploščadjo so ti projekti za zdaj zgolj vizija prihodnjega razvoja, ki so mu v Kamniku naklonjeni; načrtovani projekt turističnega resorja pa so zavrnili,« odstira Knez vpogled v bogato zakladnico razvojnih zamisli in poudari, da je na skorajšnjem vidiku le razgledna ploščad. »Verjetno jo bomo začeli graditi letos in končali prihodnje leto,« razkriva še časovno umestitev naložbe, ki naj bi stala okrog 250.000 evrov. Hitel ne bo, pravi, saj se bo poskušal z občino dogovoriti, da bi morda pri projektu sodelovali in poskušali za novo kamniško turistično zanimivost skupaj pridobiti tudi kakšen evropski evro.

Na občini projekt podpirajo, več od tega pa nam za zdaj niso razkrili. V preteklosti s to svojo privlačno turistično znamenitostjo nad Kamnikom niso imeli pretirano srečne roke, velika smola se jih je držala zlasti pri izbiri najemnikov za gostišče, ki je v občinski lasti. Zato je bilo gostišče večkrat zaprto, pred dvema letoma pa so ga morali zaradi izjemne zanemarjenosti pomagati udarniško počistiti tudi občani. Delno prenovljeno gostišče so znova odprli lansko pomlad.

Poleg gostišča ima občina Kamnik na Starem gradu ob cesti v lasti le ozek pas zemljišča, ki zajema večino ruševin nekdanjega gradu. Kar 140 hektarjev v okolici Starega gradu pa je leta 2006 odkupil Knez, ki se je že takrat spogledoval z mislijo, da bi udejanjil Schleglov megalomanski projekt razglednega pomola.