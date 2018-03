Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj bo 28. marca, ko bodo v njegovi rojstni hiši na Šutni slovesno odprli nove prostore spominske sobe Rudolfa Maistra. Del pritličja so v muzej preuredili pred šestimi leti, prenove severnega dela pa so se na občini lotili lansko jesen. Z novim večnamenskim prostorom so spominsko sobo povezali prek restavrirane vhodne veže, pedagoško sobo, ki je bila sestavni del te, pa so preselili v severovzhodni del pritličja. Otvoritveno slovesnost bodo popestrili z razstavo Oj, ta soldaški boben. Razstavljene predmete iz prve svetovne vojne na Kamniškem so prispevali občani, v muzeju pa so dodali zloženko z zemljevidom poti do za javnost odprtih vojnih zbirk na Kamniškem.

Razstave na občini Prihodnji teden bodo v četrtek popoldne v preddverju občine najprej razstavili 13 literarnih del kamniških osnovnošolcev na temo »Moji starši, dedi, babice, sorodniki… so mi pripovedovali o poti do slovenske samostojnosti« in 26 likovnih del na temo Mali grad – biser kulturne dediščine. Dela so nastala na razpisu veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda. Zvečer pa bodo prostor ozaljšali še z razstavo otroških likovnih del zasebnega vrtca Zarja Čutim veter. V soboto, 17. marca, se bodo lahko otroci na delavnici General Maister skozi otroške oči preizkusili v ustvarjanju z glino. V KUD Hiša keramike, zakaj pa ne majolka na Šutni pripravljajo tudi dan odprtih vrat in voden ogled ateljeja, ki ohranjanja spomin na kamniško majolko, na tradicionalno lončarstvo in prevrednotenje keramike v sodobne in umetniške smeri. Konec naslednjega tedna bodo slovesno predali namenu prenovljeno cesto mimo cerkve sv. Mavricija in parkirišč v Šmarci, zvečer pa v domu krajanov odprli razstavo ob 110-letnici ustanovitve Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva v Šmarci in 100-letnici gradnje Društvenega doma na Homcu. Fotografsko gradivo je ustvaril Peter Naglič, na KS bodo ob tej priložnosti izdali tri spominske razglednice.