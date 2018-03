S predhodno ustanovitvijo sklada tveganega kapitala – KIKštarter pospeševalnik, ki je bil namenjen naložbam v zagonska podjetja, in nedavno ustanovitvijo zadruge, ki jim bo zagotovila tudi lastne prostore, so zdrava kamniška podjetja pokazala velik posluh in podporo za inovativne mlade podjetnike ter s tem omogočila Kamniku in širši regiji lažje premostiti tudi razkorak v razvitosti. Z zadrugo mladi kamniški podjetniki poleg strehe nad glavo dobivajo tudi trdne temelje in optimalne pogoje za iskrenje idej, nabiranje izkušenj in znanja ter možnost za pridobivanje subvencij za izvajanje programov oziroma za kandidiranje na različnih razpisih.

Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Aleš Juhant poudarja, da so z ustanovitvijo zadruge omogočili tudi nakup nepremičnine, v kateri pod okriljem PKK in občine Kamnik že tri leta uspešno deluje coworking prostor za mlade podjetnike KIKštarter. Gre za 766 kvadratnih metrov veliko poslovno stavbo Iskre Mehanizmov, ki jo bodo odkupili s pristopnimi deleži za vstop v zadrugo. Poslovna stavba na Fužinah stoji pri vhodu v staro smodnišnico v neposredni bližini Doma kulture Kamnik in mladinskega centra Kotlovnica, v okviru katerega je KIKštarter predhodno deloval.

Mladi podjetniki bodo za pisarno ali pisalno mizo tudi v poslovni stavbi na Fužinah še naprej plačevali simbolično najemnino. »Bistvo sistema v centru KIKštarter je, da se jim omogoči začetek, potem pa se morajo s časom osamosvojiti in postopno plačevati vse višjo najemnino. Cilj pomoči je, da se znajo s svojimi inovativnimi idejami pozicionirati na trgu in potem kot uspešno podjetje plačevati tržne najemnine, ki bodo omogočile prostor v KIKštarterju za prve korake in testiranje izdelkov tudi njihovim naslednikom. Gre za okolje, kjer se izvajajo različne delavnice in programi za njihovo rast in razvoj in kjer jih že na začetku poti podpirajo tudi uspešni podjetniki mentorji iz Podjetniškega kluba Kamnik,« je povedala Nina Irt, predstavnica za odnose z javnostjo Podjetniškega kluba Kamnik. Matjaž Jug, vodja KIKštarterja in novi predsednik zadruge, pa je dodal, da želijo v zadrugi mladim poleg rednega izobraževanja omogočiti specialne delavnice, predavanja in sodelovanje pri realnih projektih, postaviti laboratorij za prototipiranje in še okrepiti sodelovanje s šolami.