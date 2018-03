Prestolnico je lani po podatkih javnega zavoda Turizem Ljubljana obiskalo skoraj 800.000 turistov, ki so opravili nekaj manj kot 1,5 milijona nočitev. Čeprav so podatki še neuradni, je jasno, da je bilo tudi lansko leto za ljubljanski turizem rekordno. Leto prej je namreč slovensko glavno mesto obiskalo 704.970 obiskovalcev, turisti pa opravili nekaj več kot 1,3 milijona nočitev.

Največ turistov je v letu 2017 Ljubljano obiskalo poleti: julija so jih našteli več kot 108.000, v avgustu dobrih 122.000 turistov, ki so se v prestolnici zadržali povprečno 1,8 dneva.

Priljubljeni krajši obiski

Medtem ko o turističnem obisku in številu nočitev v Turizmu Ljubljana že nekaj časa govorijo v presežnikih, pa ostajata tudi po koncu lanskega leta ključna izziva povečanje zasedenosti nastanitev zunaj sezonskih mesecev in podaljšanje povprečne dobe bivanja. V letnem poročilu zavoda za leto 2017, ki ga bodo ljubljanski mestni svetniki obravnavali na marčevski seji, so kot izziv izpostavili še izboljšanje kakovosti ponudbe in izkušnje, ki jo v mestu dobijo turisti.

Če so obisk zunaj glavne turistične sezone že okrepili in januarja zabeležili 20 odstotkov več nočitev kot leto prej, pa so v javnem zavodu najbrž nekoliko manj zadovoljni s povprečno dobo bivanja obiskovalcev. Začrtali so si namreč, da bodo do leta 2020 povprečno dobo dvignili na dobra dva dneva, a so med letoma 2014 in 2016 namesto rasti zabeležili 1,2-odstotni letni padec. Kot so zapisali v zavodu, so se uresničevanja cilja lotili »z aktivnostmi za povečanje pestrosti in privlačnosti doživetij, s katerimi bi turista v Ljubljani zadržali dlje časa, ob tem pa bi potrošil tudi več za dodatno ponudbo.« Ob tem so poudarili, da je padec v skladu s svetovnimi trendi. »Ti narekujejo več potovanj, ki so izrazito krajša.«