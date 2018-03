Kitajska je še daleč od nacionalnih in mednarodnih standardov kakovosti zraka, vendar pa rezultati »kažejo, da država zmaguje v boju proti onesnaženosti«, navaja študija, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Študija je bila opravljena na podlagi dnevnih podatkov iz več kot 200 opazovalnih postaj po vsej Kitajski v letih od 2013 do 2017. Raziskovalci so ugotovili, da so mesta ravni drobnih delcev PM 2,5, ki naj bi bili najbolj nevarni za zdravje, v štirih letih zmanjšala za 32 odstotkov.

Če bodo rezultati vzdržni, se bo pričakovana življenjska doba Kitajcev glede na leto 2013 podaljšala za 2,4 leta. Delci PM 2,5 lahko igrajo vlogo pri srčnih boleznih, kapi in boleznih pljuč.

Izjemno hitro zmanjšanje onesnaženosti zraka »V zgodovini ni mogoče najti primera države, ki bi tako hitro zmanjšala onesnaženost zraka,« je poudaril eden od avtorjev študije, Michael Greenstone. V ZDA so na primer za podoben rezultat potrebovali več desetletij in recesijo. »Kar so jasno pokazala ta zadnja štiri leta, je, da se stvari lahko spremenijo in se lahko spremenijo hitro - potrebna je le politična volja,« je dodal. Kitajska vladajoča komunistična partija je leta 2013 sprejela ambiciozen program zmanjševanja onesnaženosti zraka, še posebej v najbolj problematičnih industrijskih regijah. Kitajski premier Li Keqiang je leto kasneje onesnaženemu zraku napovedal »vojno«. Čeprav se ravni nevarnih trgih delcev v mestih še vedno povzpnejo visoko nad dovoljene meje, pa so rezultati prizadevanj očitni. V Pekingu so raven delcev PM 2,5 v letih med 2013 in 2017 znižali za 35 odstotkov, s čimer se pričakovana življenjska doba 20 milijonov prebivalcev podaljšuje za 3,3 leta. Najbolj onesnaženo kitajsko mesto v letu 2015 Baoding je medtem znižalo onesnaženost za 38 odstotkov, kar ljudem daje dodatnih 4,5 leta življenja. »Kitajski režim ne velja za demokratičnega, pa vendar vidimo jasen primer zahtev javnosti, ki jih vlada izpolnjuje,« je dodal Greenstone.