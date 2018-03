Nezadovoljstvo občin s stanjem v največjem javnem podjetju, Komunali Kranj, je tako veliko, da so na pobudo nekaterih županov sklicali sestanek občin ustanoviteljic (večinski lastnik je Mestna občina Kranj), na katerem naj bi jim direktor Marko Kocjančič pojasnil nakopičene težave in slabe odnose v podjetju.

»Seznanjeni smo s kadrovskimi težavami, napovedanimi odhodi in tudi slabimi odnosi. Posebej je izpostavljen sektor vodovod, ki je izrednega pomena za dejavnost vsega podjetja,« je dejal Ciril Kozjek, župan Šenčurja. Po njegovi oceni so podatki o načrtovanih odhodih oziroma kadrovanju nasploh dovolj tehten razlog, da ustanoviteljice terjajo od direktorja odgovore. »On nima več zaupanja naše občine. Tudi zaradi kadrovanja, zlasti pa zaradi nakopičenega nezadovoljstva pri cenah in storitvah,« trdi župan Cerkelj Franc Čebulj, ki je izpostavil visoko ceno praznjenja greznic in druge povode za nezaupanje do sedanjega vodstva javnega podjetja.

Iz komunale so najprej odhajali vozniki tovornjakov, zdaj je stanje pereče v sektorju vodovod, kjer je eden od vodilnih ostal na bolniški, saj je v šoku zaradi odnosov v podjetju. Gre za strokovnjaka, ki v komunali dela ducat let. Pred tem je enega vodilnih na tem področju Marko Kocjančič pri 38 letih delovne dobe skušal (nezakonito) odpustiti, a je slednji dobil vse spore na sodišču, kar je javnemu podjetju povzročilo okoli 50.000 evrov stroškov. Neuradno smo izvedeli, da je za nekatere ustanovitelje sporna tudi nova sistematizacija delovnih mest oziroma holdinška organiziranost, ker naj bi to komunali dodatno povečalo stroške.

Cerklje bodo skušale prodati svoj delež Direktorja Komunale Kranj Marka Kocjančiča smo zaprosili za podatke o številu odhodov v zadnjem času in o domnevnih pritiskih na posameznike ter ga vprašali o morebitnem vplivu razmer na kakovost storitev javnega podjetja. Podatkov o številu tistih, ki so zapustili podjetje, nismo dobili. Prav tako ni bilo konkretnega odgovora o morebitnih pritiskih in zapletih v enoti vodovod. »Kolektiv je živi organizem, ki se prilagaja različnim dejavnikom,« je pojasnil Kocjančič, kadrovske spremembe pa po njegovem ne vplivajo na kakovost storitev za občane. Lastnike naj bi o spremembah, ki vplivajo na poslovanje podjetja, vedno seznanjal. Občine Kranj, Šenčur, Cerklje, Preddvor, Naklo, Jezersko in Medvode tvorijo svet ustanoviteljic, Kranj pa ima v lasti skoraj 65 odstotkov Komunale Kranj. Cerklje (7,3 odstotka) nameravajo svoj delež prodati. Župan Čebulj poudarja, da pri imenovanju direktorja Marka Kocjančiča leta 2015 njihova občina ni imela nobenega vpliva, ker je delež Kranja tako visok, da ima ob tem tudi največji in prevladujoč vpliv. Prav tako je res, da so v času Mohorja Bogataja kar trije mestni svetniki strank SD in SDS dobili vodstvene službe v JP Komunala Kranj, po nastopu Boštjana Trilarja pa je dobil priložnost Marko Kocjančič.