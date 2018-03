Poslance je Pahor danes res svaril pred nevarnostjo hibridne vojne in tudi vladi je pionirsko predlagal sprejetje ocene državne ogroženosti, ki je po osamosvojitvi, kot je dejal, sploh še nismo opravili. Ne prvič je pozval h konsolidaciji obrambnih sredstev, vladi in državnemu zboru je sugeriral sprejetje zakona o sistemskem dolgoročnem financiranju nacionalne varnosti, ki bi ji namenil 2,5 odstotka BDP. A Pahor je v bistvu govoril nekemu fiktivnemu sklicu, neki prihodnji sestavi parlamenta (in vlade). Aktualni sklic oblasti, tako pač je, Pahorja nikakor ne more več – ali noč